XEM CLIP: Tình trạng ngập nước tại đường Đội Cấn, phường Ba Đình.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số khu vực, nước mưa nhanh chóng dâng trên mặt đường, khiến việc đi lại của các phương tiện trở nên khó khăn. Người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, di chuyển thận trọng qua những đoạn đường ngập nước.

Một đoạn đường Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy) bị ngập sâu hơn 20cm.

Tại những điểm nước dềnh cao, các phương tiện phải nối đuôi nhau di chuyển chậm, gây ùn tắc cục bộ.

Dòng xe di chuyển chậm trên đường Dương Đình Nghệ.

Tình trạng đường phố ngập nước sau những trận mưa tiếp tục là nỗi lo của người dân Hà Nội, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, khi lưu lượng phương tiện trên đường tăng cao.

Hình ảnh ngập nước trên đường Dương Đình Nghệ.

Người dân đang ngăn nước tràn vào một chung cư ở phường Cầu Giấy. Ảnh: T.T.

Đường Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy) cũng có đoạn bị ngập sâu.

Tại khu đô thị Nam Từ Liêm, sau khoảng một giờ mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Khu vực trước Trường THCS Nam Từ Liêm bị ngập, khiến xe máy và ô tô di chuyển khó khăn.

Ảnh: VT.

Tại khu vực Thiên đường Bảo Sơn (xã An Khánh), mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trong khu đô thị ngập nước, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ảnh: N.V.

Trận mưa cuối giờ chiều cũng khiến giao thông ùn tắc trên đường Phạm Hùng.

Ảnh: T. Long