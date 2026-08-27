XEM CLIP: Tình trạng ngập nước tại đường Đội Cấn, phường Ba Đình.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số khu vực, nước mưa nhanh chóng dâng trên mặt đường, khiến việc đi lại của các phương tiện trở nên khó khăn. Người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, di chuyển thận trọng qua những đoạn đường ngập nước.

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Một đoạn đường Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy) bị ngập sâu hơn 20cm.

Tại những điểm nước dềnh cao, các phương tiện phải nối đuôi nhau di chuyển chậm, gây ùn tắc cục bộ.

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Dòng xe di chuyển chậm trên đường Dương Đình Nghệ.

Tình trạng đường phố ngập nước sau những trận mưa tiếp tục là nỗi lo của người dân Hà Nội, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, khi lưu lượng phương tiện trên đường tăng cao.

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Hình ảnh ngập nước trên đường Dương Đình Nghệ.
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Người dân đang ngăn nước tràn vào một chung cư ở phường Cầu Giấy. Ảnh: T.T.
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Đường Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy) cũng có đoạn bị ngập sâu.

Tại khu đô thị Nam Từ Liêm, sau khoảng một giờ mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Khu vực trước Trường THCS Nam Từ Liêm bị ngập, khiến xe máy và ô tô di chuyển khó khăn.

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Ảnh: VT.

Tại khu vực Thiên đường Bảo Sơn (xã An Khánh), mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trong khu đô thị ngập nước, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

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Ảnh: N.V.

Trận mưa cuối giờ chiều cũng khiến giao thông ùn tắc trên đường Phạm Hùng.

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Ảnh: T. Long

Mưa lớn kèm sét đánh, một người đàn ông tử vong ở Hà Nội

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Thường Tín xác nhận, mưa lớn kèm sấm sét chiều 27/8 khiến một người đàn ông bị sét đánh tử vong.

Theo lãnh đạo Công an xã Thường Tín, sau khi xảy ra sự việc, người thân nạn nhân có mặt tại hiện trường, nằm khóc khiến một số người chứng kiến hiểu nhầm, dẫn đến thông tin trên mạng xã hội cho rằng có 4 người bị sét đánh.

“Thông tin 4 người bị nạn là không chính xác. Vụ việc chỉ có một người đàn ông tử vong do bị sét đánh”, lãnh đạo Công an xã Thường Tín cho biết.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến vụ việc.