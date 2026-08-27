XEM CLIP: Tình trạng ngập nước tại đường Đội Cấn, phường Ba Đình.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số khu vực, nước mưa nhanh chóng dâng trên mặt đường, khiến việc đi lại của các phương tiện trở nên khó khăn. Người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, di chuyển thận trọng qua những đoạn đường ngập nước.
Tại những điểm nước dềnh cao, các phương tiện phải nối đuôi nhau di chuyển chậm, gây ùn tắc cục bộ.
Tình trạng đường phố ngập nước sau những trận mưa tiếp tục là nỗi lo của người dân Hà Nội, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, khi lưu lượng phương tiện trên đường tăng cao.
Tại khu đô thị Nam Từ Liêm, sau khoảng một giờ mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Khu vực trước Trường THCS Nam Từ Liêm bị ngập, khiến xe máy và ô tô di chuyển khó khăn.
Tại khu vực Thiên đường Bảo Sơn (xã An Khánh), mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trong khu đô thị ngập nước, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Trận mưa cuối giờ chiều cũng khiến giao thông ùn tắc trên đường Phạm Hùng.
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Mưa lớn kèm sét đánh, một người đàn ông tử vong ở Hà Nội
Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Thường Tín xác nhận, mưa lớn kèm sấm sét chiều 27/8 khiến một người đàn ông bị sét đánh tử vong.
Theo lãnh đạo Công an xã Thường Tín, sau khi xảy ra sự việc, người thân nạn nhân có mặt tại hiện trường, nằm khóc khiến một số người chứng kiến hiểu nhầm, dẫn đến thông tin trên mạng xã hội cho rằng có 4 người bị sét đánh.
“Thông tin 4 người bị nạn là không chính xác. Vụ việc chỉ có một người đàn ông tử vong do bị sét đánh”, lãnh đạo Công an xã Thường Tín cho biết.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến vụ việc.