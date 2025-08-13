Thời gian xin xác nhận đủ điều kiện

Liên quan đến việc nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án trên, công dân thắc mắc, nếu bây giờ xin giấy tờ xác nhận điều kiện nhà ở tại văn phòng đất đai quận/huyện thành phố nơi có dự án thì đến quý IV còn hiệu lực không?

Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã quy định điều kiện về nhà ở để được mua nhà ở xã hội.

Theo đó, trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) không có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) tại địa phương - nơi có dự án nhà ở xã hội đó tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua.

Như vậy, pháp luật về nhà ở hiện hành chỉ quy định việc xác nhận điều kiện về nhà ở cho đối tượng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại thời điểm nộp hồ sơ, không quy định thời hạn hiệu lực của giấy xác nhận về điều kiện nhà ở.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Lao động tự do chứng minh thu nhập thấp như thế nào?

Một trường hợp khác, là lao động tự do không có hợp đồng lao động, độc thân, có thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng, đang tạm trú trên địa bàn phường Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Công dân cho biết đang làm hồ sơ mua nhà ở xã hội với vai trò là đối tượng thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhưng khi làm hồ sơ thì yêu cầu có giấy tờ chứng minh. Do là lao động tự do nên công dân không có cơ quan đơn vị xác nhận.

Công dân thắc mắc, việc xác nhận để chứng minh là đối tượng thu nhập thấp tại khu vực đô thị do ai xác nhận, ở đâu và theo biểu mẫu nào?

Đối với trường hợp này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản dẫn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 của Nghị định số 100/2024.

Trong đó nêu rõ: Đối tượng là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trong trường hợp không có hợp đồng lao động thì phải có xác nhận về đối tượng của UBND cấp xã theo mẫu hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo điểm c khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 05/2024/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở, mẫu xác nhận đối tượng người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động được áp dụng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư, do UBND cấp xã xác nhận.

Xác nhận điều kiện về nhà ở

Liên quan đến việc xác nhận điều kiện về nhà ở khi mua nhà ở xã hội từ 1/7, nhiều ý kiến băn khoăn, có bắt buộc phải đến Văn phòng Đăng ký đất đai tại các xã có dự án nhà ở xã hội như trước để xác nhận không?

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho hay, khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2024 của Chính phủ có quy định về điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Cụ thể, trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) không có tên trong sổ đỏ tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 140/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trách nhiệm xác nhận cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100, do Văn phòng Đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội thực hiện.

Mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở để được mua nhà ở xã hội đối với trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được quy định cụ thể tại Điều 7 Thông tư số 05/2024/TT-BXD.