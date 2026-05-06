Đem xe đi sửa, "lợn lành hoá lợn què"

Chia sẻ với VietNamNet, anh Nguyễn Mạnh Hùng (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, cuối tháng 4 vừa qua, anh mang chiếc KIA Morning MT đời 2013 của mình đi sửa tại một gara ở Đông Anh (Hà Nội) sau khi xe gặp sự cố bục ống nước.

Tưởng chỉ là lỗi đơn giản, nhưng câu chuyện nhanh chóng rẽ sang hướng khác khi gara sau đó chẩn đoán xe bị thổi gioăng quy-lát và cần phay mặt máy.

Sau nhiều ngày để ô tô lại gara, anh Hùng đến lấy xe và nhận được hoá đơn sửa chữa với tổng số tiền là 5,33 triệu đồng. Theo vị chủ xe, số tiền trên không quá bất thường nếu sửa chữa đúng bệnh. Tuy nhiên, điểm đáng nói nằm ở quy trình chẩn đoán và minh bạch thông tin. Đây cũng chính là điểm gây tranh cãi và bức xúc giữa chủ xe và phía gara.

Hoá đơn ghi rõ nhiều hạng mục thay thế, sửa chữa trên chiếc KIA Morning. Ảnh NVCC

Theo anh Hùng, chi phí "nặng đô" nhất là làm lại mặt gioăng giàn cò (phát sinh) với số tiền 2,8 triệu đồng. Trước đó, gara không cung cấp bất kỳ hình ảnh hay bằng chứng trực quan nào về tình trạng gioăng cháy hoặc mặt máy bị vênh. Khi khách hàng yêu cầu giải thích, phản hồi từ phía chủ gara lại khá hời hợt kiểu “không có nghĩa vụ phải báo hết cho khách”.

Thế nhưng, vấn đề chưa dừng lại sau khi nhận xe. Anh Hùng cho biết, ngay sau khi đi ra khỏi gara, động cơ xuất hiện tình trạng rung giật, vận hành kém ổn định. Lúc này, gara tiếp tục đưa ra một kịch bản "nặng đô” hơn: xước lòng piston máy số 4, cần đại tu toàn bộ động cơ với chi phí dự kiến lên tới 12 triệu đồng.

Nghi ngờ về chẩn đoán này, anh Hùng quyết định mang xe đến một gara khác để kiểm tra độc lập. Kết quả cho thấy một chi tiết khó chấp nhận, bộ bugi nguyên bản đang hoạt động bình thường đã bị thay bằng các bugi “hàng bãi” cũ với mỗi xi-lanh lắp một loại khác nhau.

4 chiếc bugi của xe KIA Morning được phía gara tự ý thay 'mỗi chiếc một kiểu'. Ảnh NVCC

Sau khi thay bộ bugi mới, chiếc xe lại vận hành trở lại gần như bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc “lỗi xước lòng piston” theo chẩn đoán của gara là không tồn tại mà chỉ là một đòn tâm lý nhằm thúc đẩy khách hàng chi thêm tiền đại tu.

Không dừng lại ở đó, chất lượng thi công cũng bị vị chủ xe này đặt dấu hỏi lớn. Vè chắn bùn trước bị lắp cẩu thả, xệ xuống và cạ vào lốp xe gây hư hỏng. Khi quay lại phản ánh, chủ gara chỉ nhận trách nhiệm 1 bên, đồng thời tiếp tục thoái thác.

Chuỗi sự việc từ chẩn đoán mơ hồ, sửa chữa, thay thế linh kiện không thông báo, đến thi công thiếu cẩn trọng cho thấy một vấn đề phổ biến: người dùng xe phổ thông rất dễ rơi vào thế bị động khi sửa chữa, đặc biệt với các dòng xe cũ giá trị thấp.

Vè chắn bùn của hốc lốp xe bị bung ra, gây hử hỏng lốp. Ảnh NVCC

"Tôi chia sẻ câu chuyện không phải là để bóc phốt gì phía gara, mà chỉ muốn nhắn nhủ họ cần phải giữ chữ tín, cải thiện chất lượng chuyên môn và dịch vụ để phục vụ tốt hơn. Những người đi 'xe cỏ' hơn trăm triệu đồng như chúng tôi vốn đã không dư giả gì, nhưng lại gặp những gara thiếu chuyên nghiệp như vậy thì quả thật rất buồn", anh Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Cách phòng tránh "chặt chém" khi đi sửa xe cũ

Trường hợp "tiền mất tật mang" như của anh Hùng không phải cá biệt. Với các mẫu xe phổ thông đã qua nhiều năm sử dụng, việc thường xuyên phải làm bạn với gara là điều khó tránh. Tuy nhiên, chính phân khúc này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất do người dùng thường ít đầu tư thời gian kiểm chứng thông tin.

Trao đổi với PV VietNamNet, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển thương mại ô tô Đại Linh (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, các hạng mục hư hỏng lớn như thổi gioăng hay đại tu động cơ bắt buộc phải có dấu hiệu kỹ thuật rõ ràng và bất thường. Nếu không có bằng chứng cụ thể mà vẫn kết luận thì rất dễ sai bệnh.

Theo vị kỹ sư, việc tự ý thay thế linh kiện khi chưa có sự đồng ý của chủ xe, đặc biệt là các chi tiết ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành và an toàn của phương tiện là không đúng với nguyên tắc nghề nghiệp.

Ông Đại cũng nhấn mạnh, với xe phổ thông cũ, người dùng nên ưu tiên kiểm tra chéo từ một đơn vị khác trước khi quyết định sửa chữa lớn, đồng thời yêu cầu gara lưu lại toàn bộ linh kiện thay thế để đối chiếu. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để tránh rơi vào các kịch bản "vẽ bệnh” vốn không hiếm trên thị trường sửa chữa hiện nay.

Ảnh: Hoàng Hiệp

Để hạn chế tình trạng “tiền mất, tật mang”, vị kỹ sư này một số nguyên tắc "nằm lòng" cho chủ xe như sau.

Trước hết, luôn yêu cầu bằng chứng kỹ thuật rõ ràng. Với các hạng mục lớn như thổi gioăng, hạ máy, phay mặt quy-lát, gara cần được chứng minh trực tiếp hoặc cung cấp hình ảnh, video hoặc cho khách trực tiếp quan sát chi tiết hư hỏng. Đây không chỉ là quyền lợi, mà còn là cách kiểm chứng chẩn đoán.

Thứ hai, đánh dấu hoặc chụp lại tình trạng linh kiện trước khi sửa. Những chi tiết nhỏ như bugi, lọc gió, ắc quy… hoàn toàn có thể bị tráo nếu khách hàng không để ý. Một vài bức ảnh trước khi giao xe có thể giúp phát hiện bất thường sau sửa chữa.

Thứ ba, không vội vàng quyết định với các hạng mục chi phí lớn. Những chẩn đoán như “đại tu động cơ”, “xước lòng piston”, “bổ máy” cần được kiểm chứng tại ít nhất một gara khác. Việc mất thêm vài trăm nghìn để kiểm tra độc lập có thể giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, ưu tiên các gara có quy trình minh bạch, báo giá rõ ràng, có hóa đơn chi tiết và sẵn sàng giải thích cho khách. Theo kỹ sư Đại, thái độ làm việc cũng là một chỉ dấu quan trọng: nếu gara né tránh, trả lời qua loa hoặc gây áp lực phải sửa ngay, đó là tín hiệu cần cân nhắc.

Cuối cùng, với các dòng xe cũ giá trị khoảng 100-200 triệu đồng như KIA Morning, chủ xe nên xác định trước một nguyên tắc: sửa chữa cần đi theo hướng “đủ dùng, đúng bệnh”, tránh tâm lý “làm một lần cho xong” nếu chưa có chẩn đoán chính xác.

"Trong lĩnh vực sửa chữa ô tô, sự thiếu minh bạch có thể khiến người dùng trả giá không chỉ bằng tiền, mà còn bằng sự an toàn khi vận hành. Đồng thời phía đơn vị sửa chữa dễ bị mất uy tín trong nghề, thậm chí bị tẩy chay", kỹ sư Đại chia sẻ.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!