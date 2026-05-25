Đồng Nai:

Chiều 25/5, một trận mưa trút xuống nhiều khu vực ở TP Đồng Nai, trong đó tại phường Trảng Bom xuất hiện mưa đá có kích thước bằng đầu ngón tay.

Người dân nhặt các hạt mưa đá tại Đồng Nai. Ảnh: A.X

Mưa đá diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi hẹp nên chưa ghi nhận thiệt hại về hoa màu, nhà cửa, vật nuôi hay con người. Tuy nhiên, nhiều người dân đã kịp quay lại hình ảnh, video và chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ phường Trảng Bom), mưa xảy ra vào cuối giờ chiều, kèm theo gió mạnh và tiếng “lộp độp” liên tục trên mái tôn.

“Lúc đầu tôi tưởng có vật gì rơi trên mái, nhưng khi nghe rõ hơn và thấy tiếng rơi dày, rần rần mới biết là mưa đá,” chị Hồng cho hay.

Các hạt mưa đá bằng đầu ngón tay. Ảnh: A.X

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Đồng Nai, lượng mưa đo được tại Trảng Bom chỉ đạt 9,4mm, kéo dài khoảng 40 phút. Một số khu vực lân cận ghi nhận mưa lớn hơn, gây ngập cục bộ tại ngã ba Giang Điền, chợ Quảng Biên trên Quốc lộ 1.

Cơ quan khí tượng nhận định đầu mùa mưa là thời điểm dễ xuất hiện giông, lốc, sét và mưa đá do đối lưu mạnh giữa không khí nóng và tầng khí lạnh trên cao. Hiện tượng thường xảy ra cục bộ, thời gian ngắn nhưng có thể gây rủi ro nếu thời tiết biến động mạnh.

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn TP Đồng Nai cảnh báo, thời gian tới Đồng Nai và khu vực lân cận tiếp tục có nguy cơ xảy ra giông lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.