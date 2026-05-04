Mưa đá xuất hiện diện rộng là hiếm gặp

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra đánh giá về hiện tượng mưa đá liên tiếp tại miền Bắc, Bắc Trung Bộ, đồng thời nhận định xu thế trong thời gian tới.

Cụ thể, trong các ngày 2-4/5/2026, giông, lốc, sét và đặc biệt là mưa đá đã gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng trả lời về xu thế thời tiết

Theo số liệu ghi nhận và báo cáo từ các địa phương, riêng chiều tối và đêm 2/5, giông lốc và mưa đá xảy ra tại Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội. Sang chiều tối và đêm 3/5, hiện tượng này tiếp tục xuất hiện tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Không chỉ có giông, lốc, từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn ghi nhận mưa giông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số điểm có lượng mưa lớn như Tân Pheo (Phú Thọ) 171mm, Lâm Thao (Phú Thọ) 168mm, Kỳ Giang (Hà Tĩnh) 156mm.

Ông Hưởng cho biết theo quy luật, mưa giông, lốc, sét thường xuất hiện trong thời gian giao mùa (tháng 4-5 và 9-10) tại miền Bắc, không phải hiện tượng hiếm gặp. Tuy nhiên, đầu tháng 5/2026, việc mưa đá xuất hiện đồng thời trên diện rộng từ miền núi, trung du đến đồng bằng được đánh giá là khá hiếm.

Vì sao xuất hiện mưa đá kích thước lớn?

Theo ông Hưởng, những trận mưa đá có kích thước lớn, thậm chí hạt đá to như trứng gà hoặc bóng tennis tại Phú Thọ, Thái Nguyên được lý giải bởi nhiều yếu tố khí tượng kết hợp.

Thời gian qua, khu vực duy trì trạng thái nóng ẩm, ban ngày có nắng mạnh, khiến năng lượng đối lưu trong khí quyển tích tụ lớn. Trên cao tồn tại rãnh thấp trong đới gió tây mạnh ở độ cao khoảng 5.000m, trong khi phía Bắc có không khí lạnh yếu di chuyển xuống, nén rãnh áp thấp qua Bắc Bộ.

Vào buổi chiều, khi nhiệt độ tăng cao, khối không khí nóng ẩm bị đẩy lên mạnh, hình thành các đám mây giông phát triển nhanh theo phương thẳng đứng. Trong môi trường khí quyển bất ổn định, dòng khí đi lên rất mạnh giữ các khối băng trong mây lâu hơn, khiến chúng lớn dần trước khi rơi xuống.

“Nếu các hạt băng tan hết trước khi chạm đất sẽ tạo thành mưa thường; ngược lại, khi chưa kịp tan sẽ tạo thành mưa đá”, ông Hưởng lý giải.

Nguy cơ mưa giông, mưa đá tiếp tục gia tăng

Trưởng phòng Dự báo thời tiết nhận định, trong thời gian tới, khả năng xuất hiện El Niño từ giữa năm 2026 là rất cao (80-90%), có thể đạt cường độ mạnh vào cuối năm (20-25%) và kéo dài sang năm 2027.

Trong năm nay, nắng nóng được nhận định sẽ nhiều và gay gắt hơn trung bình nhiều năm, trong khi mưa và bão có xu hướng ít hơn. Tuy nhiên, các hiện tượng cực đoan như giông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và mưa lớn cục bộ có thể gia tăng.

Đáng lưu ý, mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, đặc biệt tại khu vực miền núi và địa hình dốc.

Trước mắt, ông Hưởng dự báo, khoảng ngày 8-9/5, một đợt không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, khiến khu vực này tiếp tục có mưa giông vào cuối tuần, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ ngày 5-7/5/2026, khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và giông diện rộng, chủ yếu vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật.