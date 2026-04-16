Thông tin từ UBND xã Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, khoảng 1h20 ngày 16/4, mưa đá xuất hiện trên địa bàn xã với mật độ dày, kéo dài khoảng 40 phút. Những viên đá lớn dồn dập trút xuống trong đêm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Theo ghi nhận của VietNamNet, hàng loạt ô tô của người dân bị hư hỏng sau trận mưa đá đêm qua. Nhiều xe vỡ kính lái, kính hậu, gương chiếu hậu gãy rời; thân xe, nắp capo và nóc bị móp méo, lõm sâu do đá rơi trực tiếp với lực mạnh.

Anh Ninh Vũ (xã Bắc Hà) cho biết xe ô tô bán tải Nissan Navara của gia đình anh cũng như một số xe như Toyota Vios, xe SUV Ford Everest của nhà hàng xóm đều bị vỡ kính khá nặng.

Kính xe bán tải Nissan Navara của gia đình anh Ninh Vũ bị vỡ sau trận mưa đá đêm qua.

“Chúng tôi thường đỗ xe ở sân nhà vì khu vực an ninh tốt, nhưng trận mưa đá này quá bất ngờ. May là xe có bảo hiểm nên hy vọng được bồi thường phần nào”, anh Ninh Vũ nói.

Xe Ford Everest bị móp, vỡ nắp capo.

Toyota Vios bị vỡ kính.

Trong khi đó, chị Nguyễn Trang (xã Bắc Hà) may mắn hơn khi kính xe không bị vỡ, song phần nóc và cabin chiếc xe ô tô hiệu KIA chi chít vết lõm. “Nghe tiếng mưa đá giữa đêm mà tưởng xe hỏng hết. Thân xe giờ rỗ như tổ ong vẫn phải chạy tạm, khi nào có điều kiện sẽ sửa”, chị chia sẻ.

Anh Nguyễn Toản, chủ xe bán tải Ford Ranger cũng cho biết đã kịp dùng xốp che kính lái nên tránh được hư hại nặng ở vị trí này. Tuy nhiên, xe vẫn bị móp nắp capo, nóc và nhiều vị trí khác.

Xe bán tải Ford Ranger của anh Toản bị móp nắp capo, nóc và nhiều vị trí khác.

Ô tô Suzuki của một người dân ở Bắc Hà bị lỏm khá sâu ở phần đầu xe do mưa đá rơi trúng.

Anh Vũ Xuân Quý (xã Bắc Hà) cũng chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh nhiều chiếc xe như Toyota Vios, Mercedes-Benz... trong khu vực bị ảnh hưởng của trận mưa đá đêm qua bị vỡ kính, vỡ ốp gương chiếu hậu. Riêng chiếc bán tải Ford Ranger của anh bị vỡ kính lái, thiệt hại lớn.

Theo người dân địa phương, nhiều viên đá có kích thước lớn, thậm chí to bằng bàn tay ở mức độ hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Đây cũng là nguyên nhân khiến thiệt hại đối với ô tô trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt với các xe đỗ ngoài trời không có biện pháp che chắn.

