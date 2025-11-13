Mới đây, gần khu vực FM-529, phía tây bắc Houston, Texas, xảy một vụ bắn súng xuất phát từ việc cãi vã sau va chạm giao thông trên đường.

Theo Cảnh sát Quận Harris, vụ việc xảy ra vào buổi sáng, khi ba người di chuyển trên chiếc Ford F-150 màu đỏ thì bất ngờ bị một chiếc xe bán tải đi từ phía sau, vượt lên và tạt đầu xe họ.

Tài xế F-150 bấm còi, và hành động này dường như đã khiến người lái xe bán tải kia nổi giận.

Người này lái xe lách trước F-150 lần nữa, phanh gấp và cả hai phương tiện dừng lại. Theo báo cáo, tài xế bán tải khoảng 33 tuổi xuống xe, mở cốp, rút súngvà bắn về phía đuôi F-150 khi chiếc xe đang cố di chuyển đi tiếp.

Một phụ nữ 41 tuổi ngồi phía sau F-150 bị mảnh đạn bắn trúng đầu. Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định và dự kiến hồi phục hoàn toàn.

Tài xế gây án không đi xa được, xe của anh ta bị hỏng ngay sau khi bắn súng. Anh ta cố gắng đẩy xe trên đường nhưng bị bắt giữ gần đó.

Sau vụ nổ súng, chiếc xe của nghi phạm bị hỏng và không di chuyển được.

Người này đang đối mặt với cáo buộc tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí nguy hiểm và hành vi gây nguy hiểm đối với người khác. Tất cả đều là trọng tội cấp ba theo luật Texas.

Khi được hỏi, nghi phạm cho rằng anh ta không vượt ẩu hay tạt đầu xe của ai, mà nguyên nhân là xe của anh ta bị chết máy, dẫn tới xung đột giao thông.

Tuy nhiên, sự cố kỹ thuật hay việc bị bấm còi không thể biện minh cho việc nổ súng vào người khác.

Theo Motorbiscuit

