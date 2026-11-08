Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức: Hà Nội sắp phá dỡ khu tập thể Trương Định; Mua đất bằng giấy viết tay, ba hộ đã xây nhà ở hơn 20 năm vẫn phải trả lại; Đất đấu giá Thanh Oai giảm gần 40% so với mức đỉnh 90,3 triệu đồng/m2.

Mua đất bằng giấy viết tay, ba hộ đã xây nhà ở hơn 20 năm vẫn phải trả lại

Theo trình bày của bà N. (ngụ TPHCM), năm 2012, bà nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất rộng 120m2 tại TP Vũng Tàu, nay thuộc TPHCM, từ hai người khác. Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2009.

Sau khi nhận chuyển nhượng, bà N. cho biết đã xây tường bao để bảo vệ ranh giới thửa đất. Tuy nhiên, trong tháng 4 và tháng 5/2021, bà phát hiện ông H., ông Q. và bà T. xây dựng, sử dụng nhà trên phần đất mà bà cho rằng thuộc quyền sử dụng của mình.

Bà N. khởi kiện, yêu cầu ba người tháo dỡ tài sản và trả lại đất. Bà đồng ý thanh toán giá trị tài sản trên đất theo kết quả định giá để nhận lại mặt bằng.

Hà Nội sắp phá dỡ khu tập thể Trương Định

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc công khai danh mục các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ trên địa bàn thành phố (đợt 1).

Trong danh mục có khu tập thể Trương Định, thuộc phường Tương Mai, Hà Nội. Khu vực này gồm 10 tòa nhà tập thể cũ mang ký hiệu A, B, C, D, E và H1, H2, H3, H4, H5, cùng một số công trình nhà ở liền kề nằm xen kẽ.

Khu tập thể Trương Định gồm 10 tòa nhà tập thể cũ, nguyên trạng cao 2 tầng, được xây dựng từ những năm 1970-1980. Ảnh: Kiều Oanh

Về phương án cải tạo, xây dựng lại, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sơ bộ dự kiến bố trí công trình cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm. Diện tích xây dựng phần nổi khoảng 3.609m2, tổng diện tích sàn dự kiến 121.007m2. Phần ngầm có diện tích xây dựng khoảng 9.282m2, tổng diện tích sàn 27.846m2. Mật độ xây dựng dự kiến 26,24%.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2026-2029.

Đất đấu giá Thanh Oai giảm gần 40% so với mức đỉnh 90,3 triệu đồng/m2

UBND xã Thanh Oai phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa tổ chức phiên đấu giá 20 thửa đất tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán (trước đây thuộc xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai) vào ngày 3/11. Các thửa đất có giá khởi điểm hơn 14 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua hai vòng bắt buộc.

Theo thông tin từ UBND xã Thanh Oai, phiên đấu giá thu hút 47 khách hàng tham gia. Kết quả, cả 20 thửa đất đều tìm được người trúng đấu giá. Giá trúng cao nhất đạt hơn 56 triệu đồng/m2, trong khi mức thấp nhất là 44 triệu đồng/m2.

So với mức đỉnh 90,3 triệu đồng/m2, giá trúng cao nhất tại phiên ngày 3/11 đã giảm khoảng 38%, tương đương gần 40%.

Bộ Xây dựng không có kế hoạch xây trụ sở mới tại Tây Hồ Tây

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công văn gửi Bộ Tài chính về phương án sắp xếp trụ sở, kế hoạch và lộ trình di dời theo quy hoạch trụ sở các bộ, ngành tại khu Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Theo Bộ Xây dựng, sau khi hợp nhất Bộ Xây dựng (cũ) và Bộ Giao thông vận tải, cơ quan này đã rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng, đồng thời bố trí lại những cơ sở dôi dư kể từ ngày 1/3/2025.

Trụ sở Bộ Xây dựng tại số 80 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam (Hà Nội). Ảnh: Hồng Khanh

Trong quá trình sắp xếp, Bộ Xây dựng đã điều chuyển trụ sở tại số 37 Lê Đại Hành, vốn là nơi làm việc của Bộ Xây dựng trước khi hợp nhất, sang Bộ Công an. Đồng thời, cơ quan này tiếp nhận cơ sở tại số 82 Trần Hưng Đạo từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Xây dựng được bố trí làm việc tại hai địa điểm là số 80 và 82 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Chung cư Mường Thanh giảm giá tới 35%, người mua vẫn dè dặt

Các dự án nằm trong danh sách có sai phạm gồm chung cư Đại Thanh, Xa La, CT5 Tân Triều, CT6 Kiến Hưng, CT11-12 Kim Văn - Kim Lũ, các tòa VP3, VP5, VP6 và tổ hợp HH Linh Đàm. Khảo sát thị trường cho thấy, giá chào bán căn hộ tại nhiều dự án này đã giảm so với thời điểm cuối năm ngoái.

Giá chung cư HH Linh Đàm hiện giảm mạnh so với thời điểm đạt đỉnh cuối năm 2025. Thời điểm đó, nhiều căn hộ được rao bán phổ biến ở mức 45-55 triệu đồng/m2, thậm chí có căn vượt 55 triệu đồng/m2.

Theo thống kê của trang Batdongsan.com.vn, giá chung cư HH Linh Đàm giảm 25% tính từ đầu năm và giảm 35% so với đỉnh ghi nhận tháng 12/2025.

Chị Phương, một môi giới bất động sản, cho biết thời gian gần đây có nhiều chủ căn hộ tại HH Linh Đàm nhờ chị tìm khách mua. Dù một số chủ nhà đã chủ động giảm giá, lượng khách quan tâm vẫn khá thấp.