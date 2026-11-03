Sau khi sắp xếp lại cơ sở nhà, đất và triển khai các dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở tại phố Trần Hưng Đạo, Bộ Xây dựng đánh giá cơ sở vật chất hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc, chưa đặt ra kế hoạch di dời đến khu Tây Hồ Tây.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công văn gửi Bộ Tài chính về phương án sắp xếp trụ sở, kế hoạch và lộ trình di dời theo quy hoạch trụ sở các bộ, ngành tại khu Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Theo Bộ Xây dựng, sau khi hợp nhất Bộ Xây dựng (cũ) và Bộ Giao thông vận tải, cơ quan này đã rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng, đồng thời bố trí lại những cơ sở dôi dư kể từ ngày 1/3/2025.

Trong quá trình sắp xếp, Bộ Xây dựng đã điều chuyển trụ sở tại số 37 Lê Đại Hành, vốn là nơi làm việc của Bộ Xây dựng trước khi hợp nhất, sang Bộ Công an. Đồng thời, cơ quan này tiếp nhận cơ sở tại số 82 Trần Hưng Đạo từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Xây dựng được bố trí làm việc tại hai địa điểm là số 80 và 82 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Trụ sở Bộ Xây dựng tại số 80 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam (Hà Nội). Ảnh: Hồng Khanh

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động sau hợp nhất, Bộ Xây dựng đang triển khai một số dự án cải tạo, sửa chữa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình, bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ này cũng đã rà soát quy mô biên chế hiện có và nhu cầu sử dụng trong thời gian tới, đồng thời đối chiếu với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp theo Nghị định 155/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá, Bộ này nhận định sau khi các dự án cải tạo, sửa chữa hoàn thành, cơ sở vật chất hiện tại về cơ bản sẽ đáp ứng đủ nhu cầu làm việc theo quy định.

Vì vậy, Bộ Xây dựng khẳng định trong thời gian tới không có kế hoạch, lộ trình di dời trụ sở cũng như nhu cầu đầu tư xây dựng trụ sở mới tại khu Tây Hồ Tây. Bộ đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến để phục vụ công tác rà soát, sắp xếp trụ sở các bộ, ngành theo quy hoạch.

Trước đó, vào tháng 8, Bộ Tài chính có công văn số 12686 đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội phối hợp rà soát phương án sắp xếp, kế hoạch và lộ trình di dời trụ sở các cơ quan thuộc diện di dời theo quy hoạch khu Tây Hồ Tây.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan xác định nhu cầu diện tích trụ sở theo tiêu chuẩn, định mức; phương án xử lý cơ sở nhà, đất tại địa điểm cũ; kế hoạch di dời và phương án phân bổ nguồn lực trong kế hoạch vốn trung hạn 2026-2030 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.