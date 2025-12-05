Ngày 5/12, Google công bố danh sách Year in Search 2025 bao gồm 10 chủ đề: “Xu hướng chung”, “Tạo ảnh”, “Phim ảnh (chung)”, “Phim ảnh Việt Nam”, “Concert”, “Bài hát”, “Tin tức”, “Cách làm”, “Là gì” và “Du lịch”, phản ánh những xu hướng và thông tin được người Việt quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025.

“Người dùng Việt không chỉ dùng Google để tìm thông tin, và học hỏi kiến thức mới, mà còn dùng để tìm về cội nguồn, để khẳng định bản sắc cá nhân và lòng tự hào dân tộc thông qua các lựa chọn giải trí và phong cách sống của mình”, ông Mark Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, nhận định.

Danh sách Year in Search Google tại Việt Nam năm 2025. Ảnh: Google

Một xu hướng nổi bật trong danh sách này chính là sự thay đổi trong cách người Việt tiếp cận và sử dụng công nghệ AI. Người Việt không còn hỏi “AI là gì” mà đã tìm kiếm các tính năng và công dụng cụ thể như “Cách làm video bằng AI” hay “Tạo ảnh bằng AI”.

Các từ khóa như DeepSeek, ChatGPT, Phụ nữ trong các ngành STEM hay Gemini lần lượt đứng đầu bảng Xu hướng chung của Google. Với riêng tính năng tạo ảnh AI, mọi người muốn tìm hiểu cách tạo ảnh tuyết rơi, chân dung, hộp đồ chơi… nhiều nhất.

Theo Google, xu hướng tìm kiếm năm 2025 cho thấy nội dung bản địa thu hút sự quan tâm lớn. Điều này thể hiện qua sự thống trị của các bộ phim và bài hát Việt trong bảng xếp hạng “xu hướng chung”, “phim ảnh (chung)” hay “bài hát”.

Với một năm đầy ắp các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật, không bất ngờ khi những cái tên như “Mưa đỏ”, “Concert quốc gia”, “Bắc Bling” đứng đầu các danh sách liên quan.