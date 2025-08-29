VietNamNet khép lại diễn đàn phim về phim Mưa đỏ với ý kiến nhận xét của nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, Hoa hậu Hương Giang và Thiếu tá Minh Nguyệt - vợ NSND Tự Long.

Một cảnh trong phim.

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt: 'Mưa đỏ' có thể đạt cột mốc 400 tỷ

Tôi nghĩ Mưa đỏ đang bắt đầu trên hành trình lập kỷ lục của phim điện ảnh về đề tài chiến tranh có doanh thu cao nhất tại Việt Nam. Với tốc độ kiếm tiền này, khả năng rất cao phim có thể đạt cột mốc 400 tỷ đồng. May mắn là bộ phim được Bộ Quốc phòng, được Điện ảnh Quân đội đầu tư nên có những đại cảnh nếu đứng ở góc độ một nhà sản xuất tư nhân rất khó có thể làm được về mặt khí tài lẫn tài chính.

Mưa đỏ có sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng giúp cho khán giả có cái nhìn toàn diện và mãn nhãn về câu chuyện của một bộ phim chiến tranh diễn ra ở thời điểm khốc liệt.

Nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt.

Với các nhân vật trong phim, Mưa đỏ là bộ phim có tính chất đa tuyến nên dù nhìn thấy rõ nhân vật chính là Cường của Đỗ Nhật Hoàng nhưng phim không quá tập trung vào nhân vật nào. Chúng ta thấy rất nhiều nhân vật trong Tiểu đội 1, mỗi nhân vật là 1 cá tính, 1 câu chuyện, 1 thông điệp trên con đường hiến dâng cả tuổi trẻ để bảo vệ đất nước mà cụ thể ở đây là Thành cổ Quảng Trị.

Với tôi, chính câu chuyện đa tuyến đó giúp chúng ta phần nào phác hoạ được một thế hệ những người trẻ Việt Nam lên đường chiến đấu. Câu chuyện của Thành cổ mang dáng dấp một cuộc chiến rất đặc biệt.

Và trong thời điểm đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, câu chuyện thành công, lan toả và truyền cảm hứng của Mưa đỏ phần nào cũng nhờ vào cú huých ở tính thời điểm về mặt lịch sử.

Đương nhiên Mưa đỏ cũng có một vài vấn đề mà nếu làm tốt hơn câu chuyện sẽ có chiều sâu và sâu sắc hơn. Nhưng với những gì Mưa đỏ đã làm được thì nó đã là điều rất tuyệt vời rồi. Thêm nữa, câu chuyện của Địa đạo và Mưa đỏ của hiện tại sẽ là cú huých để trong tương lai gần chúng ta sẽ có những phim mang tính tầm vóc về đề tài chiến tranh hay hơn, hấp dẫn hơn, kịch tính hơn.

Dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" trong cinetour quảng bá tại Hà Nội.

Về hạn chế của phim, tôi tiếc vì trong số các nhân vật rất hay của phim chúng ta lại thiếu những câu chuyện nền cho họ. Ví dụ về Tạ, Sen hay Cường, chúng ta đều biết khi nghe những chuyện họ nói với nhau. Chúng ta không thấy hành trình của nhân vật ở quê nhà trước khi ra chiến trường tham gia một cuộc chiến mà sự mất mát, hy sinh hoàn toàn có thể lường trước được.

Nhân vật Tạ có thể tập trung vào cảm xúc của anh ấy trước ngày ra trận. Cuối phim, khi lá thư của Tạ được đọc lên, chúng ta thấy dù anh ấy là nông dân chân lấm tay bùn nhưng vẫn thấy phía sau sự thô kệch, mộc mạc đó là tâm hồn sâu sắc và tinh tế. Anh nhắn vợ sau này hãy lập gia đình vì như thế anh mới có thể yên lòng nơi chín suối. Nếu đạo diễn có thêm thời lượng cho những cảnh như vậy thì khán giả sẽ có thêm sự đồng cảm về quyết định của những nhân vật, rằng tại sao họ lại ra chiến trường, tại sao họ vẫn có những dằn vặt như thế.

Mưa đỏ tạo ra cảm xúc và sự lan toả rất lớn trong thời điểm này. Tôi mong tương lai chúng ta có thêm nhiều phim lịch sử như Mưa đỏ vì đó là cách tốt nhất, hay nhất, tuyệt vời nhất để đưa câu chuyện về lịch sử đến với giới trẻ một cách trực quan sinh động, dễ thẩm thấu nhất khác với những gì chúng ta vẫn nói qua sách vở.

Hoa hậu Hương Giang.

Hoa hậu Hương Giang: "Mưa đỏ - Bộ phim nhất định phải xem"

"Hôm qua đi xem Mưa đỏ về, tôi thức cả đêm tìm hiểu tất cả các mốc thời gian lịch sử một cách kỹ hơn, nhận ra rằng trước giờ còn rất nhiều cột mốc lịch sử mà bản thân chưa thật biết đúng và đủ.

Xem mới hiểu được sự khốc liệt của chiến trường Thành Cổ Quảng Trị 1972, hiểu được 81 ngày đêm ở Thành Cổ Quảng Trị quan trọng như thế nào tới Hiệp định Paris, thực sự trân trọng hoà bình hôm nay khi được xem những thước phim tái hiện sự dũng cảm hy sinh của hàng nghìn chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam Việt Nam nằm xuống tại Thành Cổ chỉ rộng vỏn vẹn vài km vuông. Hầu hết các chiến sĩ ấy đều là sinh viên, ra đi khi còn quá trẻ, có những người còn chưa biết yêu là gì, chỉ kịp gọi chị gọi mẹ những giây phút cuối cùng.

Phải đi xem Mưa đỏ, phải ủng hộ những bộ phim thời lính được đầu tư lớn như thế này để chúng ta tiếp tục có những bộ phim tiếp theo về đề tài chiến tranh cách mạng bi tráng hơn nữa! Mưa đỏ thành công về doanh thu, hy vọng sẽ là động lực to lớn một ngày không xa được xem bộ phim về trận Điện Biên Phủ trên không - Hà Nội 12 ngày đêm và hàng loạt cuộc kháng chiến và chiến dịch được diễn ra sau đó từ 1973-1975.

Ngồi lại xem hết toàn bộ phần danh đề của phim, nhìn thấy danh sách tên những con người đã đóng góp vào quá trình sản xuất bộ phim này mới thực sự choáng ngợp và nể phục. Đó là lý do Mưa đỏ trở thành bộ phim nhất định phải xem!

Thiếu tá Minh Nguyệt.

Thiếu tá Minh Nguyệt - vợ NSND Tự Long: Có những đoạn không dám xem vì quá đau lòng

Tôi chọn hướng về những giá trị truyền thống của dân tộc. Tôi luôn chọn nơi đây để con cái mình học hành và cống hiến. Mãi mãi sống có giá trị và cống hiến trí tuệ, sức lao động cho đất nước Việt Nam tươi đẹp. Bởi không phải ai sinh ra cũng đã là một anh hùng. Đất nước tôi có những người con, vốn dĩ cầm bút, cầm đàn nhưng đã gác lại ước mơ riêng để đứng lên cầm súng.

81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị là những trang sử thấm đẫm máu và nước mắt. Đó là nỗi đau mà mỗi người Việt Nam cần khắc ghi để trân trọng hòa bình, thứ đã được đánh đổi bằng xương máu cha ông và để thêm yêu đất nước, không quên những gì dân tộc đã trải qua.

Mưa đỏ đã thể hiện chân thực sự khốc liệt của vùng đất máu và lửa, nơi tuổi trẻ ngã xuống để Tổ quốc trường tồn. Có những đoạn tôi không dám xem vì quá đau lòng, buốt tim gan, chỉ biết rơi nước mắt.

Không chỉ tái hiện chiến tranh bằng hình ảnh và âm thanh dữ dội, bộ phim còn lay động bởi cách kể về những người lính trẻ với khát vọng sống, yêu thương và cống hiến. Họ đã chọn dừng tuổi trẻ của mình để hôm nay chúng ta có thể đi tiếp.