Những con số này cho thấy sức hút bền bỉ của tác phẩm điện ảnh Việt Nam ăn khách nhất mọi thời đại khi được phân phối đa nền tảng, đồng thời khẳng định khả năng tiếp cận công chúng rộng rãi của hình thức phát hành trên OTT, với hiệu quả tương đương chiếu rạp truyền thống.

Khi điện ảnh lịch sử mở rộng không gian tiếp cận

Với hơn 8,1 triệu lượt khán giả tại rạp cùng doanh thu hơn 700 tỷ đồng, Mưa đỏ trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam từ trước đến nay. Thành công này không chỉ xác lập kỷ lục phòng vé, mà còn cho thấy sức sống của dòng phim lịch sử nếu được đầu tư bài bản, kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại và tiếp cận đúng tâm lý công chúng. Trong bối cảnh thị trường điện ảnh cạnh tranh gay gắt, sự đón nhận dành cho Mưa đỏ phản ánh rõ nhu cầu thưởng thức các tác phẩm mang chiều sâu lịch sử, giá trị nhân văn và bản sắc dân tộc vẫn hiện hữu mạnh mẽ trong xã hội đương đại.

Tuy nhiên, hành trình của Mưa đỏ không khép lại sau khi rời rạp chiếu. Việc bộ phim tiếp tục được phát sóng trên nền tảng TV360 mở ra chặng đường mới, nơi điện ảnh không bị giới hạn bởi số ghế hay không gian rạp, mà tiếp tục duy trì sức hút trong môi trường số, với lượng người xem tương đương giai đoạn chiếu rạp chỉ sau một thời gian ngắn.

Chia sẻ từ góc nhìn người xem, ông Trương Văn Thao, cựu chiến binh phường Tây Hồ (Hà Nội), cho biết: “Tôi tuổi cao rồi nên đi xem rạp cũng khó. May mắn là có mạng Viettel, chúng tôi tải được app TV360, muốn xem lúc nào cũng được. Phải nói là công nghệ bây giờ đáp ứng rất tốt nhu cầu của cuộc sống, nhất là với những cựu chiến binh như chúng tôi.”

Từ một tác phẩm thành công về mặt thương mại, Mưa đỏ tiếp tục được mở rộng vòng đời khai thác, đưa các giá trị lịch sử và tinh thần tri ân đến với nhiều nhóm khán giả, trong đó có những đối tượng ít có điều kiện tiếp cận điện ảnh qua hình thức rạp chiếu.

Điện ảnh đi vào đời sống, chủ động tìm khán giả

Khi được phát sóng trên TV360, Mưa đỏ vượt qua những giới hạn về địa lý và thời gian thưởng thức. Thông qua các thiết bị quen thuộc trong đời sống hàng ngày, bộ phim có điều kiện tiếp cận từng gia đình, từng cá nhân ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Hình thức phát hành này giúp điện ảnh mở rộng phạm vi công chúng, đồng thời duy trì sức lan tỏa ngay cả sau giai đoạn chiếu rạp.

Đáng chú ý, hành trình của Mưa đỏ không chỉ dừng lại trên nền tảng số. Song song với OTT, bộ phim tiếp tục được tổ chức xem chung tại các điểm cộng đồng ở nhiều địa phương, từ đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng đến các khu vực miền núi, biên giới. Tại đây, Mưa đỏ được tiếp nhận như một hoạt động sinh hoạt văn hóa chung, nơi người dân cùng theo dõi, cùng chia sẻ những ký ức lịch sử trong không gian cộng đồng.

Từ địa bàn biên giới, Đại úy Lý Nhân Đức, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bản Máy (Tuyên Quang), bày tỏ: “Ở nơi biên giới xa xôi, chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ có dịp được ngồi cùng bà con nhân dân để xem một bộ phim anh hùng cách mạng như thế này. Việc được xem phim ngay tại đơn vị mang lại cho chúng tôi cảm xúc rất đặc biệt.”

Thông qua mạng lưới hàng nghìn điểm chiếu cộng đồng do Viettel phối hợp tổ chức, Mưa đỏ tiếp tục được lan tỏa tới nhiều địa phương và hiện đang được triển khai mở rộng tại 34 tỉnh, thành trên cả nước. Cách làm này cho thấy điện ảnh không còn đứng ở trung tâm chờ khán giả tìm đến, mà chủ động đi về phía cộng đồng, trở thành phương tiện kết nối văn hóa và lịch sử trong đời sống thường nhật.

Điện ảnh và bài toán công bằng tiếp cận văn hóa

Việc Mưa đỏ được phát sóng trên TV360 và triển khai song song qua các điểm chiếu cộng đồng đặt ra một góc nhìn đáng chú ý về công bằng trong tiếp cận văn hóa. Trong nhiều năm, hệ thống rạp chiếu phim chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn, trong khi người dân ở vùng sâu, vùng xa gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận các tác phẩm điện ảnh có giá trị. Thực tiễn từ Mưa đỏ cho thấy, bài toán này không chỉ nằm ở nội dung, mà còn ở hạ tầng phân phối và cách thức tổ chức.

Trong bối cảnh đó, TV360 không đơn thuần là một nền tảng giải trí số, mà đang từng bước đảm nhiệm vai trò của hạ tầng văn hóa số, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận các giá trị lịch sử và tinh thần cho mọi người dân, không phân biệt không gian địa lý hay điều kiện kinh tế. Việc kết hợp phát sóng trên OTT với mạng lưới điểm chiếu cộng đồng rộng khắp cho thấy khả năng kết nối giữa công nghệ, nội dung và con người trong việc hình thành một không gian văn hóa chung của thời đại số.

Một hướng đi bền vững cho điện ảnh: Đa nền tảng

Hành trình của Mưa đỏ - từ rạp chiếu sang OTT và tiếp tục lan tỏa qua các điểm chiếu cộng đồng phác họa bức tranh toàn diện về sức sống của điện ảnh khi được đặt trong một chiến lược phân phối phù hợp. Đây không chỉ là thành công của một bộ phim, mà còn gợi mở hướng đi bền vững cho điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Trong hành trình ấy, TV360 không chỉ đóng vai trò là nền tảng phân phối nội dung, mà còn là cầu nối đưa điện ảnh đến gần hơn với người dân Việt Nam, từ những vùng biên giới xa xôi đến ngay giữa lòng các đô thị lớn. Mưa đỏ, vì thế, không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là minh chứng cho khả năng lan tỏa của văn hóa lịch sử khi được đặt đúng không gian, đúng phương thức và đúng nhịp tiếp cận công chúng.

