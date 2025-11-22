Ngày 21/11, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách các phim đáp ứng đủ tiêu chí tham dự vòng bình chọn phim hay nhất các hạng mục: Phim hoạt hình, Phim tài liệu và Phim quốc tế tại Giải Oscar lần thứ 98.

Phim Mưa đỏ của Việt Nam đủ điều kiện dự thi tại hạng mục Phim quốc tế hay nhất.

Phim "Mưa đỏ" đủ điều kiện tranh giải Oscar.

Mưa đỏ sẽ tiếp tục hành trình tại vòng bình chọn để chọn ra Top 15 phim xuất sắc nhất (shortlist) - vòng sàng lọc quan trọng thể hiện sự đánh giá trực tiếp của các thành viên Viện Hàn lâm.

Vòng bỏ phiếu sơ bộ diễn ra từ ngày 8 đến 12/12, danh sách rút gọn dự kiến công bố vào ngày 16/12. Đề cử chính thức được công bố ngày 22/1/2026.

Trước đó ngày 30/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định chọn Mưa đỏ là phim đại diện Việt Nam dự vòng sơ tuyển của Oscar.

Quy trình chuẩn bị hồ sơ dự Oscar của Việt Nam được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và chính xác, đáp ứng nhiều quy định của AMPAS để được chấp nhận vào danh sách chính thức. Hồ sơ gửi phim của Việt Nam cũng được chuẩn bị theo quy trình chặt chẽ.

NSƯT Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim "Mưa đỏ".

Hội đồng tuyển chọn phim Việt Nam trước hết tiến hành rà soát các phim đủ điều kiện phát hành trong nước, đánh giá về nghệ thuật, giá trị văn hóa và khả năng đại diện quốc gia.

Theo Cục Điện ảnh, việc Mưa đỏ của Việt Nam cùng góp mặt trong danh sách 86 phim truyện quốc tế không chỉ cho thấy tầm vóc ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt mà còn khẳng định vị thế của khu vực Đông Nam Á tại đấu trường Oscar.

"Đây không chỉ là tín hiệu vui đáng mừng cho bộ phim mà còn cho thấy sự trưởng thành của nền điện ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập, quảng bá hình ảnh và tiếng nói nghệ thuật của đất nước trên trường quốc tế", đại diện Cục cho biết.

Ê-kíp và diễn viên phim "Mưa đỏ" dự khai mạc Liên hoan phim Việt Nam 2025.

Mưa đỏ được chuyển thể từ kịch bản của nhà văn Chu Lai, tái hiện bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972 khi quân giải phóng miền Nam giành quyền kiểm soát Quảng Trị.

Trước nguy cơ thất bại, Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng hòa mở chiến dịch phản công dữ dội nhằm giành lại thành cổ với mục tiêu xoay chuyển thế cờ trên bàn đàm phán quốc tế.

Ra rạp từ tháng 8, phim nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng - kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Việt.

Lễ trao giải Oscar diễn ra ngày 15/3/2026 tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) và được phát sóng trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

