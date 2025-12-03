Tựa phim Đài Loan gay cấn nhất dịp cuối năm, 96 phút sinh tử không chỉ hứa hẹn đem đến những phút giây nghẹt thở mà còn gây bất ngờ khi ra mắt phiên bản lồng tiếng Việt quy tụ dàn nghệ sĩ “khủng” như: Thái Hòa, Thanh Sơn, NSND Kim Xuân - những cái tên vốn được xem là bảo chứng phòng vé.

Phim theo chân cựu chuyên gia gỡ bom Tống Khang Nhân (Lâm Bách Hoành) trong hành trình ngăn chặn một vụ đặt bom tinh vi trên chuyến tàu cao tốc từ Đài Bắc đến Cao Hùng. Nguy hiểm hơn, nhóm khủng bố còn yêu cầu muốn bom ngừng hoạt động thì Khang Nhân phải vạch trần một bí mật đầy nhức nhối mà chính anh và lực lượng cảnh sát đã che giấu suốt bấy lâu nay.

Phương Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ với màn hóa thân thành anh Tạ trong "Mưa đỏ" - vai diễn vừa giúp anh giành giải ''Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất'' tại LHP Việt Nam 2025.

Ở phiên bản lồng tiếng, vai Tống Khang Nhân được giao cho diễn viên Phương Nam - người từng ghi dấu mạnh mẽ với màn hóa thân thành anh Tạ trong Mưa đỏ. Trở lại trong 96 phút sinh tử, anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền tải trọn vẹn nội tâm, sự áp lực và tinh thần quả cảm của một chuyên gia gỡ mìn giữa cuộc chiến sinh tử từng phút từng giây.

Bên cạnh đó, dàn sao nam “trăm tỷ” từ Tử chiến trên không gồm Thái Hòa, Thanh Sơn, Lợi Trần và Tiểu Bảo Quốc cũng góp mặt trong đội hình lồng tiếng. Thái Hòa đảm nhiệm vai đội trưởng Lý Kiệt của đội cảnh sát còn Thanh Sơn hóa thân thành một nhân vật đặc biệt, Lợi Trần vào vai Lưu Khải, hành khách quan trọng nắm giữ nhiều nút thắt trong phim.

Thái Hoà mới đây gây sốt với vai không tặc trong "Tử chiến trên không".

Trong khi nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc mang đến sắc màu hài hước và sự cân bằng cảm xúc với vai nhân vật Phó TGĐ chợ rau quả. NSND Kim Xuân cũng góp mặt trong tác phẩm với màn thể hiện vai người mẹ của nam chính Tống Khang Nhân.

Sức hút của phiên bản lồng tiếng còn được tăng cường nhờ sự góp giọng của loạt hoa hậu - nam vương. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sẽ đảm nhiệm vai nữ chính Huỳnh Hân, nữ lính cứu hỏa đồng thời là vợ chưa cưới của Tống Khang Nhân. Hoa hậu Tiểu Vy lồng tiếng cho Dương Đình Quyên – người vợ trẻ của nhân vật Lưu Khải. Ngoài ra, Nam vương Tuấn Ngọc cũng sẽ “góp vui” với vai trò lồng tiếng cho nhân vật bí ẩn A Bân.



Vai vợ của Lưu Khải - Dương Đình Quyên sẽ do hoa hậu Tiểu Vy thể hiện.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, 'Anh tài' Đinh Tiến Đạt thể hiện nhân vật Dương Lễ Huy - tên gài bom tạo nên bi kịch đầu phim và tác động mạnh mẽ đến nam chính về sau này.

96 phút sinh tử ra rạp Việt từ 5/12.