Điện ảnh trở lại đời sống cộng đồng

Những buổi chiếu cuối năm 2025 tại hàng trăm xã, phường, trường học đã tạo nên một dấu ấn văn hóa đặc biệt. Không phải rạp chiếu hiện đại, “Mưa đỏ” xuất hiện tại sân trường, nhà văn hóa thôn bản; có nơi dùng màn hình LED, có nơi chỉ là tấm màn trắng, bộ loa nhỏ và vài trăm ghế nhựa. Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại đánh thức ký ức phim lưu động của nhiều thế hệ.

Từ Lạng Sơn tới Hà Nội, Ninh Bình, từ Thái Nguyên đến Cà Mau, mỗi nơi một điều kiện nhưng cảm xúc chung là sự ấm áp và gắn kết. Tiếng vỗ tay, tiếng sụt sùi sau các cảnh chiến đấu hay khoảnh khắc cả cộng đồng lặng đi trong bóng tối khiến nhiều người nhớ đến không khí xem phim tập thể của những năm 7x-8x.

Hơn 800 điểm chiếu miễn phí đã giúp gần 300 ngàn người dân - đặc biệt ở vùng sâu vùng xa - tiếp cận bộ phim, thể hiện tinh thần phụng sự cộng đồng của Viettel: đưa điện ảnh và công nghệ đến với mọi người trong hành trình hưởng thụ văn hóa.

Một “giờ học lịch sử” chạm cảm xúc

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Trường THPT Đa Phúc (Hà Nội) tổ chức chiếu phim ngoại khóa cho gần 2.000 học sinh. “Mưa đỏ” trở thành một "giờ học lịch sử" đặc biệt - không giáo trình, không slide - nơi lịch sử được cảm nhận bằng cảm xúc.

Nhiều em chia sẻ sự xúc động, em Nguyễn Văn Thành, lớp 7: “Lần đầu tiên em được xem một bộ phim Việt Nam hay như thế. Em hiểu để đổi lấy hòa bình chính là sự hy sinh của rất rất nhiều người con đất Việt”. Còn em Giàng Thị Hiệp, lớp 12B xúc động: “Bộ phim là bài học lớn về trách nhiệm và lý tưởng sống”. Nhiều học sinh còn chia sẻ cách tải app TV360 để cùng nhau xem lại - cho thấy sự hiệu quả của cách tiếp cận giáo dục nghệ thuật.

Lan tỏa giá trị văn hóa đến mọi nhóm cộng đồng

Những suất chiếu không chỉ dành cho khán giả đại chúng mà còn hướng đến các nhóm đặc biệt. Một trường dành cho trẻ khiếm thị đã gửi đề nghị được xem phim; dù không nhìn thấy hình ảnh, các em vẫn có thể thưởng thức bằng âm thanh, cảm xúc và sự hướng dẫn của thầy cô. Viettel đã đáp lại bằng tất cả tinh thần phụng sự, mang điện ảnh tới mọi hoàn cảnh.

Tại Nghệ An, buổi chiếu ở Trung tâm điều dưỡng thương binh khiến nhiều cựu chiến binh nghẹn ngào khi sống lại ký ức tuổi trẻ. Ở các trường dân tộc nội trú, học sinh vùng cao háo hức theo dõi bộ phim dù trang thiết bị còn đơn giản và có phần thô sơ. Và khi phim kết thúc, nhiều người vẫn nán lại chia sẻ câu chuyện gia đình, ký ức chiến tranh hay bài học về lòng yêu nước - tạo nên một không gian văn hóa cộng đồng thực sự.

Một số địa phương thậm chí bắt đầu tính tới việc duy trì mô hình chiếu phim cộng đồng vào các dịp lễ lớn, từ hiệu ứng lan tỏa mà “Mưa đỏ” phát miễn phí của TV360 mang lại.

Điện ảnh - cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ

Những cựu chiến binh đứng bật dậy theo phản xạ của người từng ở chiến trường; những câu chuyện về đồng đội, về năm tháng chiến đấu được kể ngay tại điểm chiếu - những bài học không sách vở nào truyền tải đủ đầy.

Học sinh ở Tuyên Quang kể rằng em nhớ đến ông - người từng đi bộ đội - và hiểu vì sao ông luôn dạy trân trọng hòa bình. Ở An Giang, một cựu chiến binh xúc động nói: “Xem Mưa đỏ, tôi sống lại ký ức chiến tranh. Mong phim được chiếu rộng rãi để lan tỏa tinh thần bất khuất.”

Khi điện ảnh trở về môi trường cộng đồng, nó trở thành điểm tựa văn hóa - gắn kết gia đình, nối liền các thế hệ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Một mô hình văn hóa - giáo dục có thể nhân rộng

Hành trình của “Mưa đỏ” chứng minh sức mạnh của văn hóa cộng đồng không đến từ sự hào nhoáng mà từ khả năng chạm đến trái tim người xem. Các buổi chiếu lưu động mở ra một cách học lịch sử phù hợp với người trẻ; đồng thời hình thành không gian văn hóa chung được kiến tạo nhờ công nghệ số. Chỉ với thiết bị TV360 Box nhỏ gọn, người dân ở bất kỳ đâu cũng có thể xem phim, thảo luận và kết nối.

Trong nhịp sống bận rộn, mô hình này nhắc rằng cộng đồng vẫn cần những không gian chung để lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia.

“Mưa đỏ” và TV360 đã khơi dậy điều đó. Từ sân trường đông đúc đến bản làng xa xôi, hành trình của bộ phim vẫn tiếp tục được viết tiếp bằng những câu chuyện đẹp về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân.

Từ thành công này, TV360 sẽ tiếp tục mang đến nhiều chương trình, phim tài liệu và nội dung giáo dục giàu giá trị cho học sinh và các cộng đồng địa phương. Mỗi buổi chiếu không chỉ là trải nghiệm giải trí mà còn là “lớp học mở rộng”, kết nối cộng đồng bởi những giá trị chung - nơi giá trị lịch sử được lan tỏa bằng công nghệ.

(Nguồn: TV360)