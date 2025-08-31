Ngày 31/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ngăn chặn kịp thời một người phụ nữ có ý định chuyển 600 triệu cho lừa đảo.

Cụ thể vào khoảng 15h30 ngày 29/8, bà B.T.Q. (61 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) tới ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Thụy để chuyển khoản 600 triệu đồng đến số tài khoản 10253XXXX mang tên Trần Văn Chi.

Lý do được bà Q. cho biết là để mua hàng và thiết bị. Tuy nhiên, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã kịp thời báo tin cho Công an xã Thái Thụy theo quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an ngăn chặn kịp thời bà Q. chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngay sau đó, tổ công tác Công an xã Thái Thụy đã có mặt tại điểm giao dịch để xác minh vụ việc. Qua trao đổi, Q. cho biết, trước đó bà từng mua các mặt hàng như quạt điện và bếp từ “giá 0 đồng” qua mạng, chỉ thanh toán 30.000 đồng tiền phí vận chuyển.

Sau đó, bà Q. được một người lạ kết bạn qua Zalo, tự xưng là “Tuấn Đạt” hứa hẹn sẽ giúp bà mua hàng và nhận được lợi nhuận cao nếu chuyển tiền trước để đặt cọc.

Nhờ sự tuyên truyền, giải thích rõ ràng từ phía cán bộ công an và nhân viên ngân hàng, bà Q. đã nhận thức được nguy cơ bị lừa đảo và quyết định dừng giao dịch chuyển tiền.

