Ngày 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, đơn vị này đã triệt phá ổ nhóm do Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, trú phường Vĩnh Hội, TPHCM) cầm đầu.

Qua đó đã thu hồi trên 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt gọn các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại TP Hà Nội và TPHCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua Website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS.

Trong đó, nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 30/7/2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiến hành khám xét tại địa điểm tổ chức hội thảo. Ảnh: CACC

Quá trình trinh sát xác định vào ngày 9/8, các đối tượng tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, TP Hà Nội. Thời điểm trên, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.

Các tổ công tác đã nhanh chóng xác định các đối tượng cầm đầu, giúp sức và làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời tuyên truyền, giải thích, cảnh báo cho những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.

Đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Chánh Đáng. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Chánh Đáng là đối tượng cầm đầu. Đáng đã thuê các đối tượng tạo lập website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.

Trong đó, Đáng thuê Doãn Văn Mạnh, (32 tuổi, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, trú TPHCM) cùng nhiều đối tượng khác để giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính. Đồng thời, thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do Đáng tổ chức tại khắp các tỉnh, thành.

Trên website, Đáng cho đăng tải thông tin về “Công ty Công nghệ TCIS” là một doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội với những lời quảng bá rầm rộ.

Đồng thời, nhóm của Đáng cũng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS (không có giá trị lưu hành) sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Sau 10 ngày phá án, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu hồi hơn 50% tiền bị lừa đảo từ đường dây. Ảnh: CACC

Cơ quan công an xác định, từ tháng 6/2024 - 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Hiện, ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định.