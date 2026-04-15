Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Sơn (39 tuổi, trú phường Trường Vinh) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Nguyễn Duy Sơn cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Theo điều tra, để quảng bá sản phẩm, Sơn mang theo bình xịt sơn, di chuyển dọc quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành, phun dòng chữ “100% khỏi hen suyễn” kèm số điện thoại tại các vị trí dễ quan sát. Đối tượng còn sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều nội dung quảng cáo sai sự thật nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Khám xét nơi ở và làm việc, lực lượng chức năng phát hiện gần 200 lọ sản phẩm ghi nhãn “thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền điều trị hen suyễn, không chất bảo quản - không tác dụng phụ - hoàn toàn từ thảo dược”, cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) xác định trong các mẫu thu giữ có chứa dexamethasone và chlorpheniramine – là các hoạt chất tân dược không được phép sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sơn mang theo bình xịt sơn, di chuyển dọc quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành, phun dòng chữ “100% khỏi hen suyễn” kèm số điện thoại. Ảnh: Công an Nghệ An

Cơ quan điều tra xác định, Sơn và gia đình không có chuyên môn, không được đào tạo về sản xuất thuốc. Số sản phẩm được mua trôi nổi trên mạng, sau đó dán nhãn “thuốc gia truyền” và quảng cáo sai sự thật để bán kiếm lời.

Từ năm 2025 đến khi bị bắt, đối tượng đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng khi mua và sử dụng thuốc chữa bệnh, chỉ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép; đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.