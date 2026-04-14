Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Ngô Văn Kế (SN 1979, quê Ninh Bình) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, Kế và bà T.H. (SN 1979) là vợ chồng, có 3 con gái chung gồm: Q.H. (SN 2004), Q.L. (SN 2007) và một bé sinh năm 2017.

Năm 2021, do không chịu nổi người chồng vũ phu, bà T.H. ly thân với Kế. Sau đó, Kế thường xuyên nhắn tin đe dọa bà T.H.

Giữa năm 2024, bà T.H. và con gái Q.L. có tranh cãi, bà dọa đưa con về Bắc sống với cha thì Q.L. bỏ đi.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM) trợ giúp pháp lý miễn phí cho người bị hại. Ảnh: Linh An

Ngày 13/6/2024, bà T.H. dọn dẹp bàn học của con gái thì phát hiện Q.L. để lại một lá thư. Trong thư có nội dung Kế xâm hại Q.L.

Bà T.H. gọi Q.L. về hỏi chuyện thì cả Q.L. và Q.H. đều kể bị cha xâm hại nhiều lần. Trong đó, Q.H. bị xâm hại vào năm 2011, còn Q.L. bị xâm hại năm 2018.

Cuối tháng 6/2024 khi 3 mẹ con về quê, bà T.H. đưa 2 con gái đến cơ quan công an xã ở Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) để tố cáo. Cơ quan công an đã mời Kế lên làm việc.

Ban đầu, Kế thừa nhận 3 lần xâm hại Q.L. trong năm 2018. Nhưng chỉ 1 giờ sau, Kế nhận chỉ xâm hại một lần. Ngoài ra, Kế phủ nhận hành vi xâm hại con gái lớn Q.H.

Sau đó, Kế tìm đến, quỳ gối xin mẹ vợ tác động để vợ và 2 con gái rút đơn tố cáo. Thậm chí, Kế còn quỳ xin lỗi 2 con gái trước mặt nhiều người hàng xóm.

Tiếp đó, Kế có đơn gửi cơ quan công an phủ nhận toàn bộ lời khai.

Do thông tin tố giác của ba mẹ con bà T.H. thể hiện hành vi của Kế diễn ra tại 2 căn nhà ở đường Nơ Trang Long và đường Nguyễn Xí (cùng thuộc phường 13, quận Bình Thạnh cũ) nên khi đó công an địa phương đã chuyển nguồn thông tin tố giác tội phạm cho Công an quận Bình Thạnh (cũ) để điều tra, xử lý theo quy định.

Công an quận Bình Thạnh (cũ) đã đưa Q.H. và Q.L. đi giám định. Công an cũng mời làm việc với Kế.

Lúc này, Kế không thừa nhận hành vi xâm hại 2 con gái. Kế cho rằng bà T.H. đã xúi giục con tố cáo nhằm gây áp lực để Kế chuyển nhượng tài sản cho các con.

Đầu tháng 2/2025, Công an quận Bình Thạnh (cũ) có quyết định về việc không khởi tố vụ án hình sự. Lý do là kết quả giám định cả 2 người con gái “không rách màng trinh”, sự việc đã diễn ra quá lâu, Kế thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội… nên không đủ cơ sở để khởi tố.

Diễn biến điều tra mới nhất

Gia đình đã có đơn khiếu nại và mời Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM vào cuộc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 2 người con gái.

Tháng 4/2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh và ra quyết định khởi tố vụ án.

Đến tháng 10/2025, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can đối với Ngô Văn Kế về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cơ quan điều tra, Kế ban đầu thừa nhận hành vi xâm hại nhưng sau đó phản cung. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định khoảng tháng 8/2018 Kế đã 3 lần xâm hại cháu Q.L. (khi đó khoảng 10 tuổi 9 tháng).

Công an cho rằng, hành của của Kế đã cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" với tình tiết định khung "có tính chất loạn luân" và phạm tội 2 lần trở lên.

Riêng về hành vi của Kế đối với bé Q.H. thì đến nay Cơ quan CSĐT chưa đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh. Do đó, Cơ quan CSĐT quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý sau.