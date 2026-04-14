HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm tới hoạt động bình thường, đúng đắn của cơ quan tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội, cần phải xử lý nghiêm.

Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Trần Ngọc Thanh (cựu cán bộ Công an phường 11, quận Gò Vấp - nay là phường Hạnh Thông Tây) 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Võ Anh Vũ (cựu Trưởng Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng - cũ) 6 năm tù; Nguyễn Bá Nhất (Phó trưởng Công an xã Hòa Phước) 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Ngô Ngọc Khương (cựu cán bộ Công an xã Hòa Phước) bị tuyên phạt 5 năm tù. Huỳnh Đức Phương, Võ Thanh Mến (đều là cựu cán bộ Công an xã Hòa Phước) và Lê Hoàng Đan (Trưởng Công an xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An - cũ) mỗi người nhận 3 năm tù.

Các bị cáo trên bị tuyên án cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Khánh Duy (nguyên Phó Công an phường 15, quận 10 - nay là phường Hòa Hưng) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

7 bị cáo khác bị phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù về các tội “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Theo cáo trạng, trong quá trình rà soát hồ sơ hủy quyết định quản lý người nghiện ma túy và hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường.

Kết quả điều tra cho thấy một số cán bộ, chiến sĩ công an đã cấu kết với các đối tượng bên ngoài, lợi dụng nhiệm vụ được giao để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Cụ thể, trong quá trình xử lý hồ sơ người nghiện ma túy tại địa bàn quản lý, Thanh đã nhận lời giúp đỡ một số gia đình để con em họ không phải đi cai nghiện bắt buộc. Bị cáo đã hợp thức hóa hồ sơ để chứng minh người nghiện có nơi cư trú ổn định ở địa phương khác, từ đó đình chỉ hoặc hủy quyết định đưa đi cai nghiện.

Trong quá trình thực hiện, Thanh liên hệ với bạn học cũ là Vũ, nhờ xác nhận khống nơi cư trú.

Theo đó, ngày 4/5/2023, Đặng Quốc Thịnh bị tạm giữ hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, UBND phường 11, quận Gò Vấp (cũ) ban hành quyết định đưa Thịnh đi cai nghiện bắt buộc.

Một người thân (không rõ lai lịch) đã tới nhờ Thanh giúp đỡ để Thịnh không phải đi cai nghiện. Đồng ý giúp, Thanh tự soạn thảo đơn xin cứu xét, điền tên mẹ của Thịnh và giả mạo chữ ký của bà này. Sau đó, Thanh gửi đơn qua Zalo cho Vũ.

Vũ nhận đơn rồi chuyển cho cấp dưới yêu cầu in ra và xác nhận khống Thịnh đang cư trú tại xã Hòa Phước.

Cả gan can thiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo cơ quan điều tra, không chỉ xác nhận trên giấy, các cựu cán bộ công an này còn can thiệp vào hệ thống dữ liệu điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi nhận được yêu cầu xác minh điện tử (mẫu CT10) từ Công an TPHCM trên hệ thống, Vũ chỉ đạo Phương đăng nhập hệ thống, xác nhận Thịnh “sinh sống tại địa phương từ tháng 4/2023 nhưng chưa đăng ký tạm trú”.

Sau đó, Vũ dùng tài khoản Trưởng Công an xã duyệt và chuyển kết quả xác minh về lại TPHCM.

Sau khi có kết quả xác minh, Thanh làm báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an phường 11 và UBND phường hủy quyết định đưa Thịnh đi cai nghiện với lý do “phát sinh tình tiết mới”.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2023 đến đầu năm 2024, Thanh và các đồng phạm đã làm giả hồ sơ cư trú cho 5 người nghiện.

Tương tự, bị cáo Duy thông qua môi giới đã nhận 80 triệu đồng để làm sai lệch hồ sơ, giúp 2 người nghiện ma túy không phải đi cai nghiện bắt buộc. Duy cũng soạn thảo phiếu yêu cầu xác minh cư trú gửi đến Vũ, Đan nhờ xác nhận khống.