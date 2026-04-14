Ngày 14/4, Công an xã Hòa Phú (TP Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Huy (SN 2005; trú tại xã Hòa Phú, TP Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 6/2, Công an xã Hòa Phú nhận được tin báo của anh H. (SN 1995) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà tại thôn Phú Đức, xã Hòa Phú, phá két sắt, lấy trộm 18,5 chỉ vàng và khoảng 70 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan xã Hoà Phú đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Đến ngày 9/4, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Huy.

Trong quá trình làm việc, đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Số vàng lấy được, Huy mang đi bán, lấy tiền trả nợ, đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.