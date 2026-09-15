Trong Mùa hè năm ấy tập 17 lên sóng tối nay, 15/9, trước biến cố của gia đình, Khánh (Tô Dũng) hy vọng bố Vệ (Phạm Anh Tuấn) đừng bán xưởng gỗ nhưng ông Vệ nói đã hết cách. Vì vậy Khánh bất ngờ đề nghị sẽ về xưởng gỗ làm cùng bố mẹ và liên hệ đối tác cho nợ tiền và hàng mấy hôm để tính cách. Nghe vậy ông Vệ rất vui.

Ở diễn biến khác, biết hoàn cảnh gia đình Khánh, Phương (Minh Thu) chuyển tiền cho Khánh vay nhưng anh lập tức trả lại. Phương nói ngày xưa khi gia đình mình khó khăn, bố mẹ Khánh đã chìa tay giúp đỡ thì bây giờ Phương giúp đỡ lại là chuyện hết sức bình thường. "Cảm ơn Phương nhưng chuyện này tôi xoay xở được", Khánh nhẹ nhàng nói.

Phương rất phật ý khi Khánh có thể vay cả thế giới nhưng mình thì không. Cô hiểu Khánh không muốn mọi người biết chuyện nhà mình, càng không muốn bị thương hại nhưng bây giờ là lúc nên bỏ sĩ diện xuống. Phương tiết lộ từng được bà Liên (Hồng Hạnh) nhờ thuyết phục con trai về làm ở xưởng gỗ nhưng cô biết giờ mối quan hệ của họ không đủ để thuyết phục anh.

Liệu Khánh có thay đổi suy nghĩ sau khi bị Phương thuyết phục? Chi tiết tập 17 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

Diễn viên sinh năm 2004 đóng chính phim VTV tiết lộ về bạn trai hơn 16 tuổi Thảo My hay còn được biết đến với nghệ danh Mya Trương, sinh năm 2004 vừa tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Cô lần đầu chia sẻ với VietNamNet về bạn trai hơn 16 tuổi.

Diễn viên Diễm Hương sợ chồng hơn 9 tuổi đóng phim với mình sẽ phát điên Diễn viên Diễm Hương nói vì cô và chồng có tính cách và cách làm việc hoàn toàn đối lập nên khó đóng phim với nhau. Diễn viên Hồng Quang từng nói với vợ: "Nếu đóng phim với em chắc anh sẽ phát điên".