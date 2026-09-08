Bối cảnh Mùa hè năm ấy tập 14 lên sóng tối 8/9, Khánh (Tô Dũng) luôn nghĩa hiệp nên khi chứng kiến cô gái phục vụ trong bar bị khách tát, anh không ngần ngại đứng ra bảo vệ người yếu thế. Khánh của năm 18 tuổi đã lao ra bảo vệ Phương (Minh Thu) không nghĩ ngợi thì hôm nay, Phương tận mắt chứng kiến Khánh lao ra bảo vệ một cô gái lạ mặt trước mặt mọi người.

Ở diễn biến khác, Tùng Jun (Trọng Lân) liên tục dùng những lời lẽ không hay để hình ảnh của Khánh xấu đi trong mắt Phương. Dù vậy Phương vẫn tin bản chất Khánh là người tốt và sự việc đánh nhau hôm nay biết đâu là do Khánh muốn bảo vệ cô gái kia. Tùng Jun nói việc xử lý mâu thuẫn không phải lúc nào cũng cần dùng nắm đấm như vậy. "Đi tù là bài học đắt giá nhất với Khánh rồi. Tùng không hiểu sao Khánh vẫn không thể làm chủ được bản năng của mình", Tùng Jun nói khiến Phương không vui.

Trong khi đó, Long (Lý Chí Huy) đã tìm hiểu về người xích mích với Khánh và nhận định đây là kẻ "trí khôn có hạn nhưng thủ đoạn vô cùng" và quan trọng bố mẹ của hắn rất quyền lực nên vụ này sẽ khó cho Khánh. Thuý (Cù Thị Trà) cũng nhắc nhở Khánh cẩn thận không lại gặp hạn liên quan đến pháp luật. Cùng với đó Thuý gợi ý Khánh mang hoa quả sang nhà nạn nhân xin lỗi sau khi tìm được địa chỉ. Cả Thúy và Long khuyên Khánh nên nhịn nhưng anh dứt khoát không chịu với lý do hắn đánh mình trước và bắt bạt cô gái trong bar, mọi việc đã được camera trong quán ghi lại nên cần sẽ kiện đến cùng.

Khánh có chịu xuống nước để đi xin lỗi? Cô gái trong quán mà Khánh bảo vệ là ai? Chi tiết tập 14 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối 8/9 trên VTV3.

Diễn viên sinh năm 2004 đóng chính phim VTV tiết lộ về bạn trai hơn 16 tuổi Thảo My hay còn được biết đến với nghệ danh Mya Trương, sinh năm 2004 vừa tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Cô lần đầu chia sẻ với VietNamNet về bạn trai hơn 16 tuổi.

Diễn viên Diễm Hương sợ chồng hơn 9 tuổi đóng phim với mình sẽ phát điên Diễn viên Diễm Hương nói vì cô và chồng có tính cách và cách làm việc hoàn toàn đối lập nên khó đóng phim với nhau. Diễn viên Hồng Quang từng nói với vợ: "Nếu đóng phim với em chắc anh sẽ phát điên".