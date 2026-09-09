Bối cảnh Mùa hè năm ấy tập 15 lên sóng tối nay, 9/9, Khánh (Tô Dũng) trong mắt mẹ vẫn là em bé như ngày nào. Khi bị mẹ trách mắng, Khánh giải thích việc mình đánh nhau chỉ là biện pháp tự vệ. Dù vậy bà Liên (Hồng Hạnh) lo lắng, sợ Khánh lặp lại sai lầm hồi năm lớp 12. Bà nói giá như hồi đó Khánh nghe lời bố mẹ học hành tử tế cuộc đời giờ đã khác. Việc bị kết án 2 năm tù làm Khánh không thể xin được việc làm và cũng không có gia đình tử tế nào muốn gả con cho Khánh. Bà lo nếu lần này to chuyện Khánh sẽ bị đi tù lần nữa.

Ở diễn biến khác, Phương (Minh Thu) trực tiếp ra mặt để gỡ rối cho Khánh. Rất may vì là chỗ người quen nên người bị đánh coi như hiểu lầm và xí xoá mọi việc cho Khánh. Điều này khiến Phương rất vui.

Trong khi đó, Tùng Jun (Trọng Lân) tới nhà Phương chơi và được bà Ngọc (Vân Dung) đón tiếp nồng nhiệt. Bà mời Tùng tới ăn giỗ chồng mình và coi cậu như người nhà. "Cháu cũng được Phương mời mà không thấy đâu. Được cô mời thế này may mắn cho cháu quá. Cháu nhất định sẽ sang", Tùng nhanh nhảu đáp. Được đà, mẹ Phương mời Tùng ở lại ăn cơm trong khi con gái lắc đầu quầy quậy.

Tùng sẽ ở lại hay ra về? Liệu Khánh có biết việc Phương âm thầm giúp đỡ mình? Chi tiết tập 15 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối 9/9 trên VTV3.

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