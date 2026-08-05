Trong Mùa hè năm ấy tập 3 lên sóng tối nay, 5/8, tiết thể dục luôn là nỗi ám ảnh của nhóm bạn đến mức Ly (Nguyễn Trinh) vờ đau bụng để trốn kiểm tra bài. Còn Phương (Lưu Ly) ở nhà tập 2 tuần mà vẫn ném bóng trượt như thường. Thầy giáo (Lâm Đức Anh) vừa tuyên bố có cô hiệu trưởng cũng không xin được thì cô chủ nhiệm lớp Phương xuất hiện để xin cho học trò.

Ở diễn biến khác, nhóm bạn về nhà Phương chứng kiến cảnh người bác của cô đến nhà đòi nợ mẹ của Phương (Vân Dung). Người này lớn tiếng xúc phạm bà Ngọc, gọi chị gái của Phương là loại ăn cháo đá bát, vô ơn. Quá bức xúc, chị gái của Phương lớn tiếng đáp trả: "Bác là người lớn, bác nói chuyện cho đầy đủ. Nhà cháu có vay vàng bác nhưng có trả lãi hàng tháng đầy đủ. Bác có cho nhà cháu vay không đâu nên bác đừng tỏ vẻ ban ơn ở đây. Nhà cháu không đi xin. Vay người ngoài còn sướng hơn vay bác. Vay bác nay hạch sách cái này, mai hạch sách cái kia, nhà cháu mệt lắm rồi".

Thấy hoàn cảnh nhà Phương, Khánh (Long Vũ) về nhà cầu xin mẹ (Hồng Hạnh) giúp đỡ nhưng bà lập tức đẩy sang chồng. Ông Vệ (Anh Tuấn) sau khi giảng giải một hồi cho con trai thì đá ngược trở lại vợ với lý do mẹ Khánh có nhiều vàng. Cả hai liên tục đùn đẩy cho nhau để né câu trả lời.

Liệu bố mẹ Khánh có chịu giúp gia đình Phương? Diễn biến chi tiết tập 3 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.