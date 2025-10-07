Sau những đợt mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay, nhiều gia đình sống trong các căn hộ chung cư phải đối mặt với một cơn ác mộng. Nước mưa tràn qua cửa sổ, chảy thành dòng lênh láng trên sàn nhà, gây hư hỏng nghiêm trọng, đặc biệt là sàn gỗ.

Chị Hải Anh (sống tại một khu chung cư cao cấp ở khu vực Cầu Giấy), cho biết, nhà chị hướng Đông và Nam thường chịu áp lực gió và mưa tạt mạnh. Cửa sổ phòng ngủ là loại cửa kính lùa 2 cánh. Từ tối qua đến sáng nay, mưa to làm nước tràn qua cửa sổ phòng ngủ chảy thành dòng trên tường xuống sàn. Chị lau dọn cả đêm, vắt được mấy chậu nước. Không chỉ vậy, nước lênh láng khiến sàn gỗ cong phồng.

Ông Nguyễn Văn Minh (chung cư tại khu vực Hà Đông), cũng trong tình cảnh tương tự. Cửa sổ phòng ngủ căn hộ chung cư ông đang ở là cửa lùa 2 cánh, hướng Tây Nam.

“Đêm qua gió mạnh, tôi nghe tiếng nước ào ào hắt vào cửa sổ. Dù đóng kín nhưng nước vẫn chảy thành vệt dài từ bậu cửa vào phòng, tôi phải dùng khăn để chèn. Nước thấm cả vào vách tường dưới cửa sổ, sau mỗi trận mưa để lại vết ố loang lổ, phần sàn gỗ cũng bị ảnh hưởng”, ông Minh nói.

Hàng loạt căn hộ chung cư bị ngấm nước. Ảnh: D.A

Tình trạng này được nhiều cư dân phản ánh trên các diễn đàn mạng xã hội, kèm theo những hình ảnh ghi lại cảnh nước đọng thành vũng lớn, sàn gỗ bị cong vênh do ngập nước. Hậu quả không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, khi độ ẩm cao dễ sinh ra nấm mốc và vi khuẩn.

Theo các chuyên gia xây dựng, nhiều chung cư được xây dựng từ giai đoạn 2010-2020 chưa chú trọng đủ đến hệ thống thoát nước và chống thấm cửa sổ, dẫn đến vấn đề tái diễn hàng năm vào mùa mưa.

Làm sao để xử lý?

Kỹ sư xây dựng Nguyễn Văn Quân cho biết khi nước mưa bất ngờ tràn vào nhà, điều quan trọng nhất là phải hành động thật nhanh. Trước hết, cần lau khô và hút nước triệt để. Dùng khăn khô, giẻ lau hoặc bông thấm hút để lau sạch nước trên sàn và tường.

Khi lau, nên thực hiện từ ngoài vào trong để tránh làm nước lan rộng. Sau khi đã loại bỏ phần nước chính, hãy bật quạt điện hoặc dùng máy sấy tóc ở chế độ gió ấm nhẹ để làm khô bề mặt.

Với sàn gỗ, thao tác cần nhẹ tay, tránh chà xát mạnh làm trầy lớp bảo vệ. Nếu nước ngấm sâu, có thể thử nâng nhẹ các tấm gỗ để thông gió và giúp hơi ẩm thoát ra nhanh hơn.

Trong lúc mưa còn tiếp diễn, việc ngăn chặn tạm thời là rất cần thiết. Có thể chèn khăn khô hoặc miếng cao su vào khe ray cửa sổ để hạn chế nước tràn. Dùng băng dính chống thấm dán quanh khung cửa, đặc biệt ở những vị trí nước thường xuyên rò rỉ. Trước mỗi đợt mưa lớn, nên đóng kín cửa và kiểm tra kỹ phần gioăng cao su để đảm bảo không bị hở hoặc lỏng lẻo.

Khi mưa ngớt, hãy mở cửa sổ cho không khí lưu thông, song chỉ nên mở một phần để tránh gió lạnh và hơi ẩm từ ngoài tràn vào. Nếu có điều kiện, sử dụng máy hút ẩm để duy trì độ ẩm trong phòng ở mức dưới 60%, giúp ngăn ngừa nấm mốc và bảo vệ sàn gỗ hiệu quả.

Để tránh cảnh “chạy mưa” lặp lại mỗi mùa, ông Quân cho rằng việc đầu tư vào các giải pháp dài hạn là điều cần thiết. Với cửa sổ, có thể lắp thêm tấm chắn alu hoặc miếng che ngoài khung để ngăn gió mưa tạt trực tiếp vào ray cửa. Đây là giải pháp đơn giản, chi phí thấp, có thể tự lắp hoặc thuê thợ chuyên nghiệp. Đồng thời, nên bôi keo silicone chống thấm quanh khe ray và khung cửa, bôi lại định kỳ sáu tháng một lần để duy trì hiệu quả.

Sàn gỗ và tường vách cũng cần được bảo vệ thường xuyên. Hãy kiểm tra định kỳ các gioăng cửa, ray trượt, đường ống nước gần cửa sổ. Nếu tường có dấu hiệu ẩm ố, nên sơn lại bằng loại sơn chống thấm acrylic chuyên dụng.

Về lâu dài, thay cửa sổ mới là lựa chọn tối ưu giải quyết triệt để vấn đề thấm nước mà còn mang lại lợi ích toàn diện như cách âm, cách nhiệt tốt hơn, tiết kiệm năng lượng và tăng độ bền lên đến 20-30 năm. Theo kỹ sư Quân, việc đầu tư có thể giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng so với sửa chữa lặp lại hàng năm.