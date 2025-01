Ngày 26/1 (tức 27 Tết), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các khu vực trong tỉnh Hà Tĩnh. Tại TP Hà Tĩnh xảy ra mưa to, gió lớn khiến hàng trăm chậu đào, quất cảnh ngã đổ la liệt. Nhiều tiểu thương bán cây cảnh co ro trong giá rét chờ khách đến mua.

Nhiều chậu cây cảnh ngã đổ. Ảnh: T.L

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Nguyễn Du) là điểm bán cây cảnh lớn nhất thành phố Hà Tĩnh. Tuy nhiên, những ngày qua, sức mua tại điểm bán này chậm hơn so với các năm trước. Ảnh: T.L

Anh Võ Tá Đức (SN 1990, trú Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) cho biết, năm nay sức mua tại các điểm bán cây cảnh chậm hơn nhiều so với các năm.

"Thời tiết năm nay khá thất thường. Cách đây hai ngày trời nắng rất to khiến những gốc đào tôi mua về bán bị bung nở. Hôm nay lại xuất hiện mưa gió khiến các gốc cây ngã đổ, gây thiệt hại đáng kể. Tôi và bạn bỏ vốn ra khoảng 300 triệu nhưng hiện giờ chưa thu hồi được một nửa", anh Đức nói.

Tiểu thương co ro trong giá rét chờ khách. Ảnh: T.L

Cũng theo anh Võ Tá Đức, anh cùng một người bạn ra huyện Văn Giang (Hưng Yên) nhập sỉ 50 chậu quất cảnh và 200 gốc đào đưa về thành phố Hà Tĩnh để bán. Nhưng đến 27 Tết nhưng số lượng cây cảnh bán ra chưa được một nửa.

Anh Võ Tá Đức cùng bạn dựng lều bạt để tránh rét cạnh điểm bán cây cảnh. Ảnh: T.L

27 Tết chỉ lác đác vài người đến hỏi mua cây cảnh. Ảnh: T.L

Tương tự, năm nay, bác Dương Văn Kỳ (65 tuổi, trú xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) cũng đưa hơn 200 gốc đào phải xuống bán ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, song đến thời điểm hiện tại mới bán được khoảng 90 gốc.

Bác Dương Văn Kỳ đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: T.L

Để tránh rét, bác Kỳ đã cùng con trai dựng lều bạt, đốt lửa trên vỉa hè ngồi chờ khách đến mua. "Tôi đã có hơn 35 năm bán đào ở cung đường này. Nhưng năm nay, cây cảnh rất khó bán. Năm ngoái đưa cây xuống là có khách đến mua. Năm nay do thời tiết xấu, hoa nở không đẹp nên rất kén khách. Ngoài ra, mưa gió khiến cây ngã đổ, bầu cây bị vỡ rất nhiều", bác Kỳ cho hay.

Quất gãy đổ la liệt, tiểu thương lo mất Tết. Ảnh: T.L

Tiểu thương mệt mỏi tựa gốc cây ngủ giữa tiết trời lạnh. Ảnh: T.L

Thời tiết thất thường khiến việc bán cây cảnh gặp khó. Ảnh: T.L

Tiểu thương trông ngóng khách mua. Ảnh: T.L

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, chiều nay (26/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hầu khắp các khu vực trong tỉnh gây mưa, có nơi mưa vừa. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nền nhiệt giảm so với ngày hôm qua từ 5 – 7 độ C và phổ biến 16,3 – 17,1 độ C.