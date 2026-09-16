Xem clip: (nguồn Công an xã Tam Thái)

Ngày 16/9, Trung tá Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Công an xã Tam Thái (tỉnh Nghệ An), cho biết lực lượng chức năng vừa kịp thời hỗ trợ một phụ nữ trên địa bàn vượt qua khu vực ngập sâu để đi cấp cứu trong đêm.

Theo đó, khoảng 19h ngày 15/9, Công an xã Tam Thái nhận được tin báo từ gia đình chị V.T.S. (38 tuổi, trú bản Phồng) về việc chị bị đau bụng dữ dội, nghi đau ruột thừa và cần được đưa đến cơ sở y tế.

Thời điểm này, trên địa bàn xã Tam Thái mưa lớn kéo dài. Ba cầu tràn trên tuyến tỉnh lộ 541B hướng vào trung tâm xã bị ngập sâu. 7 bản với 631 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu và 2 trường học đang bị chia cắt, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn chia cắt, công an xã Tam Thái phối hợp cùng các lực lượng vượt 3 cầu tràn đưa người phụ nữ cấp cứu trong đêm. Ảnh: Công an Nghệ An

Công an xã Tam Thái phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân tự vệ và các đơn vị liên quan triển khai phương án đưa chị S. đi cấp cứu.

Đến khoảng 21h20 cùng ngày, các lực lượng căng dây hỗ trợ, đưa chị S. vượt qua 3 cầu tràn ngập sâu, nước chảy xiết. Sau đó, chị S. được đưa đến Trung tâm Y tế Tương Dương để cấp cứu.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không chủ quan, không đi qua các ngầm, tràn, khe suối khi nước đang dâng cao, chảy xiết; chủ động di chuyển người và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở khi có yêu cầu.