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Ghi nhận tại khu phố Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh, chiều 15/9, dù cơn mưa lớn đã kết thúc từ sáng và nước đã rút, một đoạn đường dài tại đây vẫn bị phủ dày bởi lớp bùn nhão.

Gần 1km đường trong khu dân cư Hùng Thắng bị bùn nhão phủ kín sau trận mưa lớn. Ảnh: Phạm Công

Lớp bùn nhão phủ mặt đường gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân. Các phương tiện phải giảm tốc độ, len lỏi qua những đoạn bùn ít hơn để di chuyển.

Bùn nhão bao phủ sau cơn mưa lớn khiến phương tiện di chuyển khó khăn trên đường. Ảnh: Phạm Công

Một số nhà dân bị bùn tràn vào vẫn chưa thể dọn dẹp. Trong khi đó, nhiều người dân phải tự dùng xẻng xúc bùn, gom lại để giải phóng lối đi vào nhà.

Bùn tràn vào nhà dân sau cơn mưa lớn sáng nay. Ảnh: Phạm Công

Theo chị Khổng Thúy Hà (41 tuổi, tổ 10B, khu 4A, phường Bãi Cháy), cơn mưa lớn diễn ra khoảng 8-9h sáng 15/9, khiến nước dâng lên vỉa hè, gần sát nền nhà. Chị Hà cho biết, nước mưa cuốn theo bùn đất từ đồi Hùng Thắng đổ xuống, khiến hệ thống cống thoát nước tại khu vực bị bùn đất bít kín.

Miệng cống thoát nước bị đất và lá cây vùi lấp, khiến dòng chảy bị cản trở. Ảnh: Phạm Công

Bà Lê Thị Quyên (51 tuổi, cũng ở tổ 10B) thông tin thêm, trước đây, khu phố từng ngập sau những trận mưa lớn, nhưng tình trạng bùn nhão tràn ngập đường sá như hiện nay hiếm khi xảy ra.

Theo bà Quyên, khoảng 2 năm nay, mỗi khi mưa lớn, bùn đất từ ngọn đồi phía sau nhà lại theo dòng nước chảy xuống đường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

“Trong thời gian chờ chính quyền đưa máy móc đến dọn dẹp, tôi chủ động xúc bùn trước cửa nhà, gom lại một chỗ để tạo lối đi”, bà Quyên nói.

Bà Lê Thị Quyên chủ động dọn dẹp bùn nhão trước cửa nhà. Ảnh: Phạm Công

Người dân chọn những nơi bùn mỏng để di chuyển tránh bị ngã. Ảnh: Phạm Công

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy cho biết, tình trạng bùn đất tràn xuống đường bắt nguồn từ ảnh hưởng của bão Yagi cách đây 2 năm. Bão khiến cây cối trên đồi bị gãy đổ, làm mất đi lớp thực vật giữ đất. Vì vậy, mỗi khi mưa lớn, bùn đất từ trên đồi lại theo dòng nước tràn xuống đường, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

“Chính quyền địa phương đang huy động máy móc để dọn dẹp tuyến đường, bảo đảm việc đi lại và sinh hoạt của người dân không bị ảnh hưởng”, đại diện lãnh đạo phường thông tin.