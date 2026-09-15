Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến 6h ngày 15/9, mưa vẫn diễn ra trên diện rộng tại thành phố.

Từ 22h ngày 14/9 đến 6h ngày 15/9, lượng mưa tích lũy ở mức rất cao. Tại các phường nội thành, Yên Sở là nơi có lượng mưa lớn nhất đạt 270,4mm.

Các khu vực khác cũng ghi nhận lượng mưa vượt 150mm như Hai Bà Trưng (219,2mm), Triều Khúc - Thanh Liệt (175,5mm), trạm bơm Hồ Linh Đàm - Hoàng Liệt (162,5mm), Nguyễn Khuyến - Văn Miếu (158,4mm), Nguyễn Chính - Hoàng Mai (157,3mm) và Phùng Hưng - Hoàn Kiếm (156mm).

Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận các điểm úng ngập, đọng nước ở đường Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng; Đại lộ Thăng Long tại hầm 4 - cầu An Khánh, hầm 5, hầm 6 và hầm 9+656; Quốc lộ 6 đoạn Tổ dân phố 1+4 Yên Nghĩa và đường Quyết Thắng.

Phố Ngọc Lâm (phường Bồ Đề) bị ngập nước vào sáng 15/9. Ảnh: H.A.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng xử lý khi phát sinh úng ngập; vận hành các cửa phai, trạm bơm theo đúng quy trình và phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Trong thời gian mưa, lực lượng thoát nước được triển khai tại hiện trường, tăng cường kiểm tra các tuyến trọng điểm, tổ chức vớt rác tại ga thu, cửa thu nước nhằm duy trì khả năng tiêu thoát.

Khu vực Khai Sơn (phường Bồ Đề) ngập sâu sau mưa lớn. Ảnh: H.A.

Trước và trong khi mưa, Công ty Thoát nước Hà Nội đã rà soát các công trình đầu mối, trạm bơm, cửa phai và những khu vực có nguy cơ ngập; đồng thời bố trí nhân lực, phương tiện ứng trực.

Các trạm bơm đầu mối được vận hành theo diễn biến thực tế để hạ mực nước trên hệ thống, tạo khả năng tiêu thoát khi mưa lớn.