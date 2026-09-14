Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 14/9 đến đêm 15/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ chiều 14/9 đến đêm 15/9, khu vực trung du Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ; các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Sau mưa lớn, nước lũ cuốn trôi cầu tạm tại Nghệ An hồi tháng 8. Ảnh: UBND xã Yên Hòa (Nghệ An)

Chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Sơn La đến Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đồng thời, chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn. Tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).