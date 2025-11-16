Ngày 16/11, Khánh Hòa xuất hiện mưa lớn kéo dài. Đến chiều nay, nhiều hộ dân sống dưới chân núi Hòn Rớ, tại tổ dân phố Thành Phát (xóm Núi), phường Nam Nha Trang – khu vực từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều người tử vong và nhà cửa bị vùi lấp – đang bị cô lập. Một số vị trí xung yếu có nguy cơ tiếp tục sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Tiếp nhận thông tin khẩn cấp về một số gia đình ở Xóm Núi bị cô lập do mưa lớn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) đã huy động lực lượng đến khu vực nguy cơ sạt lở. Các cán bộ, chiến sĩ đã đưa 2 hộ gia đình (7 người) sống trong khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Đồng thời, đơn vị này hỗ trợ và vận động 10 hộ gia đình (35 người) ở khu vực nguy hiểm tự di dời đến nơi an toàn như nhà người thân và Nhà văn hóa thôn Thành Đạt. Ngoài ra, 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân phường Nam Nha Trang khơi thông kênh rãnh thoát nước để giảm nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Lực lượng chức năng khơi thông kênh rãnh thoát nước ở khu vực thấp trũng để giảm nguy cơ ngập úng, sạt lở ở phường Nam Nha Trang. Ảnh: N.X

Mưa lớn làm nước đổ về các khe suối, khiến nước ở khu vực miền núi xã Trung Khánh Vĩnh dâng cao. Tại vị trí cầu tràn thôn Ba Cẳng, tuyến đường đi lên thủy điện sông Chò bị ngập, nước chảy xiết. Chính quyền địa phương đã giăng dây, cảnh báo nguy hiểm và cử lực lượng túc trực, không cho người dân qua khu vực nguy hiểm.

Chính quyền căng dây, cử lực lượng túc trực cầu tràn ở xã Trung Khánh Vĩnh bị nước dâng cao. Ảnh: C.T

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, địa phương xuất hiện mưa vừa đến mưa to, rải rác có nơi mưa rất to kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, một số nơi ghi nhận hơn 120 mm.

Từ chiều 16 đến hết ngày 18/11, Khánh Hòa được dự báo tiếp tục có mưa, với lượng mưa phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 200mm. Riêng khu vực miền núi có thể đạt 100-200mm, cục bộ vượt 250mm. Trong mưa giông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước diễn biến phức tạp trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó mưa lũ, sạt lở đất; theo dõi, cảnh báo liên tục tình hình thời tiết; đồng thời tổ chức sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm và bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.