Sáng 21/10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương di dời các hộ dân sinh sống gần khu vực xuất hiện vết nứt lớn trên sườn núi đến nơi an toàn.

Trước đó, chiều ngày 20/10, người dân làng Kon Pin (thôn 2, xã Trà Linh) phát hiện vết nứt dài khoảng 50m, rộng khoảng 50cm, chỉ cách khu dân cư khoảng 35m. Hiện tượng này đang có dấu hiệu mở rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của 9 hộ dân dưới chân núi.

Ngay khi nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng phòng thủ khu vực 3 huy động khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường ngay trong đêm.

Lực lượng chức năng di dời tài sản của người dân trong đêm. Ảnh: N.X

Dưới điều kiện thời tiết mưa lớn, lực lượng chức năng đã tổ chức di dời người dân, vận chuyển tài sản, vật dụng thiết yếu đến nơi ở tạm thời an toàn.

Hiện lực lượng quân đội, công an và dân quân địa phương vẫn túc trực tại khu vực để kịp thời ứng phó nếu tình hình sạt lở diễn biến phức tạp hơn, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến tại khu vực vết nứt, khảo sát, đánh giá nguy cơ để có phương án xử lý lâu dài.

9 hộ dân sống gần khu vực xuất hiện vết nứt núi được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: N.X

Trước đó, tại cuộc họp ứng phó với bão Fengshen (bão số 12) và tình hình mưa lũ sắp tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết các địa phương cần chuẩn bị phương án sơ tán hơn 210.000 người dân khi có bão mạnh, mưa lớn.

Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng - đề nghị chính quyền các địa phương vận động người dân đang làm việc tại khu vực rừng sâu nhanh chóng trở về nhà, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc khi mưa bão kéo dài.