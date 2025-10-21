Chiều 21/10, ông Phạm Văn Rạch - Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, cho biết chính quyền đã phối hợp cùng các đoàn thể và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức vận động, di dời 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống bên sườn núi Gò Oát, thôn Ba Lang - khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đến nhà văn hóa thôn Nước Sung (cũ) và nhà văn hóa thôn Hóc Đô để đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, nước uống và bố trí lực lượng túc trực 24/24 để kịp thời hỗ trợ người dân trong những ngày tránh trú bão”, ông Rạch nói.

Các hộ dân ở thôn Ba Lang được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: N.X

Những vết nứt trên sườn núi Gò Oát được phát hiện cách đây 4 năm và ngày càng có chiều hướng mở rộng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của 61 hộ dân sống cách đó khoảng 1 km.

Qua kiểm tra gần đây, chính quyền xã ghi nhận có những đoạn vết nứt kéo dài hơn 50 mét, rộng gần 1 mét và sâu trên 1 mét, xung quanh xuất hiện nhiều tảng đá lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nếu mưa tiếp diễn.

Theo ông Rạch, mỗi mùa mưa lớn, chính quyền xã đều vận động người dân sơ tán tạm thời để đảm bảo an toàn, song đây chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, địa phương rất mong tỉnh sớm xem xét xây dựng khu tái định cư để ổn định cuộc sống cho các hộ dân vùng nguy hiểm.

Vết nứt ở núi Gò Oát. Ảnh: N.X

Cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn kéo dài, có nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét.

Theo công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán dân khỏi vùng ven sông, vùng trũng thấp và các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, trong đó có núi Gò Oát (xã Ba Vinh), thôn Róok Mẹt (xã Đăk Plô) và thôn Trà Linh (xã Tây Trà Bồng).