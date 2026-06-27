Ngày 27/6, China Times đưa tin lễ trao giải Kim Khúc lần thứ 37 (Golden Melody Awards) diễn ra tại Nhà thi đấu Taipei Arena đã gặp sự cố ngoài ý muốn khi một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống ngay trước thời điểm thảm đỏ bắt đầu.

Do ảnh hưởng của bão và các hệ thống thời tiết, Cơ quan khí tượng Đài Loan đã phát cảnh báo mưa lớn tại khu vực Đài Bắc. Đúng lúc các nghệ sĩ chuẩn bị xuất hiện, mưa lớn khiến nhiều khu vực ngoài trời bị ngập nước cục bộ.

Thảm đỏ ngập nước do mưa lớn.

Dù chương trình không bị gián đoạn, lớp nước phủ trên thảm đỏ khiến nhiều nghệ sĩ phải di chuyển chậm và cẩn trọng để tránh trượt ngã hoặc gặp sự cố trước ống kính truyền thông. Một số nghệ sĩ thậm chí suýt trượt ngã khi bước đi trên bề mặt trơn trượt.

Hình ảnh thảm đỏ ngập nước nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ lo ngại, cho rằng ban tổ chức cần xử lý tình trạng ngập nước kịp thời hơn để đảm bảo an toàn cho khách mời. Một số ý kiến cũng nhắc lại việc các mùa giải trước từng bị ảnh hưởng bởi thời tiết tương tự.

May mắn, trong thời gian chương trình tạm nghỉ quảng cáo, đội ngũ kỹ thuật đã nhanh chóng khắc phục tình trạng đọng nước trên thảm đỏ.

Lễ trao giải Kim Khúc lần thứ 37 năm nay mang chủ đề Cộng hưởng khoảnh khắc, lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa “ảo và thực”, với hình ảnh những bông hoa nở rộ tượng trưng cho hành trình sáng tạo và sự tỏa sáng của các tác phẩm âm nhạc.

Thảm đỏ sự kiện do MC Trần Minh Châu và ca sĩ Cổ Cổ dẫn dắt, trong khi ca sĩ A-Lin lần đầu đảm nhận vai trò MC chính của đêm trao giải.

MC Trần Minh Châu và ca sĩ Cổ Cổ dẫn dắt thảm đỏ.