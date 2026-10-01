Chiều tối 1/10, mưa lớn kèm sấm chớp liên hồi kéo dài hơn 2 giờ khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, dòng xe ùn ứ. Nhiều người mất 2-3 giờ mới về đến nhà sau giờ tan làm.

Đến 19h, dòng xe vẫn ùn ứ từ chân cầu Sài Gòn đến khu vực ngã tư Hàng Xanh (phường Thạnh Mỹ Tây). Ô tô, xe máy nối dài, người dân nhích từng chút giữa trời mưa.

Nhiều người rời công sở từ khoảng 17h nhưng đến hơn 19h vẫn chưa thể về nhà. Mưa kéo dài khiến giao thông tại nhiều tuyến đường trung tâm ùn tắc nghiêm trọng.

Xe buýt mắc kẹt tại khu vực Hàng Xanh. Một hành khách cho biết đã mất khoảng 2 giờ nhưng xe chỉ nhích được một đoạn ngắn.

Đoạn đường trước số 602 Điện Biên Phủ giao thông gần như tê liệt. Ô tô, xe máy chen kín mặt đường.

Đoạn gần ngã tư Hàng Xanh, dòng phương tiện nối dài, nhiều thời điểm gần như đứng yên.

Trên đường Phan Huy Ích (phường Tân Sơn), nước chảy mạnh tại một số đoạn ngập sâu. Người dân được khuyến cáo không cố chạy xe qua khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh.

Chị Hoài Thu cho biết tan làm lúc 17h nhưng đến khoảng 19h30 mới thoát khỏi đoạn ùn tắc. Trên đường về, chị phải nhiều lần dắt xe qua những đoạn ngập.

Nhiều tuyến đường ở khu vực Gò Vấp (cũ) như Phan Văn Trị, Phạm Ngũ Lão cũng xuất hiện tình trạng ngập, khiến việc đi lại khó khăn.

Một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ vẫn ngập nước dù mưa đã tạnh.

Nước chưa kịp rút sau trận mưa chiều 30/9, chiều 1/10 tiếp tục xuất hiện mưa khiến nhiều khu dân cư rơi vào cảnh ngập úng.

Người dân ở khu vực thấp trũng phải kê cao đồ đạc, chắn cửa và đưa xe lên vị trí cao để tránh nước tràn vào nhà.

Bà Linh, ở phường Gia Định, cho biết hai ngày qua gia đình nhiều lần phải chống ngập. Chỉ khoảng 30 phút mưa lớn, nước đã tràn vào nhà; có hôm đến khoảng 23h nước mới rút hết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 1 đến 4/10, TPHCM tiếp tục có mưa rào và dông, chủ yếu vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung tại Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn và khu vực quận 12 cũ.

Riêng ngày 2/10, khu vực trung tâm TPHCM có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ. Khoảng ngày 5-6/10, mưa được dự báo gia tăng cả về diện và lượng.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng sấm sét, lốc và gió giật mạnh.