Ngày 16/9, ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn (tỉnh Nghệ An), cho biết mưa lớn kéo dài khiến nước tràn vào một số nhà dân, nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập cục bộ.

Một khu dân cư ở xã Quỳnh Văn ngập sâu trong đêm 15/9. Ảnh: Công an xã Quỳnh Văn

Tối 15/9, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

“Đến sáng nay, qua kiểm tra thực tế, nước cơ bản rút dần. Địa phương tiếp tục huy động máy móc, phương tiện để khơi thông dòng chảy”, ông Trường cho biết.

Cầu tràn trên địa bàn xã Tam Thái ngập sâu, chia cắt 7 bản. Ảnh: Cổng thông tin xã Tam Thái

Tại xã Tam Thái, nhiều cầu tạm, cầu tràn bị ngập sâu, không thể qua lại, khiến 7 bản vùng trong với 631 hộ, hơn 3.000 người và 2 trường học bị chia cắt.

Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai xã chỉ đạo các lực lượng chức năng và cán bộ phụ trách địa bàn khẩn trương xuống cơ sở, phối hợp với ban quản lý các bản kiểm tra, nắm tình hình và triển khai phương án ứng phó.

Lực lượng chức năng xã Tam Thái chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp. Ảnh: Cổng thông tin xã Tam Thái

Tại xã Đông Hiếu, ông Nguyễn Hữu Hào, Chủ tịch UBND xã cho biết, một ô tô 7 chỗ khi lưu thông qua đoạn ngập ở xóm Tân Thuận bị xe tải chạy ngược chiều tạt nước lên kính chắn gió, khiến tài xế mất tầm nhìn và đánh lái chệch xuống mương bên đường. Sau đó, người dân hỗ trợ đưa ô tô lên đường để đi sửa chữa.

Ô tô 7 chỗ ngập nước khi lưu thông qua đoạn đường thuộc xóm Tân Thuận (xã Đông Hiếu). Ảnh: Đ.H

Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Nghệ An), đến 7h30 ngày 16/9, trên quốc lộ 48 có 4 điểm ngập sâu, thuộc địa bàn xã Đông Hiếu và Nghĩa Đàn, độ sâu khoảng 0,5m.

Quốc lộ 48 đoạn qua xã Đông Hiếu ngập sâu. Ảnh: Truyền thông Đông Hiếu

Quốc lộ 48 đoạn qua thị xã Thái Hòa (cũ) ngập khiến nhiều phương tiện di chuyển từ Vinh lên ùn ứ, phải quay đầu. Ảnh: T.T

Ngoài ra, 5 tuyến đường tỉnh qua các xã Minh Hợp, Quỳnh Tam, Hùng Chân và Tam Thái bị ngập từ 0,45-1,3m. Riêng đoạn tràn Xăng Dầu tại Km27+950 trên đường tỉnh 538, qua xã Quỳnh Tam, ngập sâu khoảng 1,7m.

Tại các vị trí ngập sâu, lực lượng chức năng đã tổ chức đóng đường, bố trí người trực gác nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Mưa lớn cũng gây sạt trượt taluy dương tại 8 vị trí trên các tuyến đường do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý. Trong đó, 3 vị trí gây ách tắc giao thông, gồm 2 điểm trên quốc lộ 16 và một điểm trên quốc lộ 48C. Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động máy móc, phương tiện xử lý đất đá, tổ chức bảo đảm giao thông tại các khu vực sạt lở.