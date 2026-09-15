Mưa lớn dồn dập, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 70mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (15/9), khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn gây ngập úng tại Hà Nội ngày 15/9. Ảnh: Đình Hiếu

Lượng mưa đo được từ 7-15h ngày 15/9 tại một số khu vực đã vượt 70mm. Trong đó, trạm Thủy điện Suối Tráng (Phú Thọ) ghi nhận 116,6mm; Lục Ngạn (Bắc Ninh) 98,8mm; Tà Xi Láng (Lào Cai) 85mm; Đông Hiếu (Nghệ An) 80mm và Hạ Long (Quảng Ninh) 73,8mm.

Hà Nội còn mưa to đến rất to trong ngày 16/9

Từ chiều tối 15/9 đến ngày 16/9, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo có mưa to đến rất to và giông, với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trong khi đó, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, TP Hải Phòng và Bắc Ninh có mưa vừa, mưa to và giông. Lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, đô thị.

Mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày 17/9

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9, khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông.

Lượng mưa trong giai đoạn này phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Như vậy, Hà Nội vẫn có khả năng hứng mưa lớn trong ngày 16/9 và tiếp tục có mưa trong ngày 17/9. Từ đêm 17/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo giảm dần; kéo dài hơn một ngày so với dự báo trước đó.

Ngoài khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chiều tối và đêm 15/9, Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị cũng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối cùng ngày, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Trong các đợt mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời chủ động các biện pháp phòng tránh ngập úng và bảo đảm an toàn khi di chuyển.