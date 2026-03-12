XEM CLIP:

(Clip ghi lại cảnh xe tải vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc. Nguồn: Cục CSGT)

Ngày 12/3, Trạm CSGT Mađaguôi thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với anh Phạm Minh H. (33 tuổi, trú xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai) do có hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Trước đó, thông qua số điện thoại Zalo “đường dây nóng” của Cục trưởng Cục CSGT, người dân đã gửi thông tin kèm clip phản ánh về việc xe tải biển số 60K-707.xx có hành vi vượt ẩu khi tham gia giao thông trên đèo Bảo Lộc.

Cục CSGT ngay sau đó đã giao Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận và xử lý. Qua xác minh, Phòng CSGT xác định người điều khiển xe tải trên là anh Phạm Minh H. nên mời làm việc.

Tại cơ quan chức năng, anh H. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 14h40 ngày 10/3, tại Km105+400 trên Quốc lộ 20 (đèo Bảo Lộc).

Anh H. cho hay, đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao và cam kết chấp hành việc xử phạt theo quy định.

Với hành vi “vượt xe trong những trường hợp không được vượt” như trên, anh H. bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.