Tại phường Long Bình, Trấn Biên, Tam Hiệp, Hố Nai..., nước dâng nhanh sau mưa, nhiều tuyến đường ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn.

Quốc lộ 1 qua phường Long Bình ngập sâu sau mưa. Ảnh: A.X

Trên quốc lộ 1 qua phường Dầu Giây, khu vực đèo Mẹ Bồng Con, nước từ các khu vực đồi dốc đổ xuống khiến mặt đường ngập sâu. Nhiều xe phải dừng chờ nước rút, giao thông ùn ứ cục bộ.

Anh Tân, tài xế xe khách, cho biết nước dâng nhanh khiến việc lưu thông qua đoạn ngập nguy hiểm. "Nước ngập không nhìn rõ mặt đường nên tôi phải chờ nước rút bớt", anh nói.

Xe máy chết máy khi cố di chuyển qua đoạn ngập sâu ở khu vực đèo Mẹ Bồng Con. Ảnh: A.X

Tại khu dân cư chợ Điều, phường Long Bình, nước từ đường tràn vào nhà dân, có nơi ngập gần nửa nhà. Nhiều tài sản, vật dụng bị ngâm trong nước.

Khu vực chợ gần KCN Sông Mây, xã Bình Minh, cũng ngập sâu. Nước từ các khu dân cư đổ dồn xuống tuyến đường nội bộ khu công nghiệp, chảy xiết và cuốn theo bùn đất.

Nhà dân ở khu dân cư chợ Điều (phường Long Bình) bị ngập sâu, hư hỏng nhiều tài sản. Ảnh: A.X

Người đi xe máy ngã khi qua đoạn đường Đồng Khởi ngập nước ở phường Tam Hiệp. Ảnh: A.X

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đồng Nai đang có mưa và mưa còn tiếp diễn. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm như Đồng Xoài 38mm, Minh Lập 46mm, Trảng Bom 43mm và Biên Hòa 55mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời gian ngập có thể kéo dài khoảng 30-60 phút. Riêng khu vực ven sông, suối nhỏ có khả năng ngập lâu và sâu hơn do mưa lớn kéo dài, kết hợp lượng nước từ thượng nguồn đổ về.