Ngày 25/7, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân ứng phó với tình trạng ngập lụt do mưa lớn kéo dài tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân phối hợp với các lực lượng sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập lụt - Ảnh: Vùng 5 Hải quân

Tại khu phố Suối Mây, một số nơi ghi nhận tình trạng ngập sâu, có nơi ngập quá đầu người. Các cán bộ, chiến sĩ hải quân phối hợp với công an, dân quân và chính quyền địa phương đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời di chuyển nhiều tài sản đến nơi an toàn nhằm hạn chế thiệt hại.

Sau khi hoàn tất việc sơ tán, lực lượng tiếp tục hỗ trợ người dân dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, khắc phục hậu quả sau khi nước rút.

Chiến sĩ Vùng 5 Hải quân hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa - Ảnh: Vùng 5 Hải quân.

Đến hơn 14h cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân tại các điểm bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tăng cường nếu tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.