Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió, từ khoảng 4h30 ngày 25/7, Hà Nội xuất hiện mưa giông trên diện rộng.

Đến 6h30, lượng mưa ghi nhận tại một số khu vực khá lớn như: Hoàn Kiếm 85mm, Hà Đông 34,6mm, Ba Đình 79,9mm, Hai Bà Trưng 115,4mm, Tây Hồ 97mm, Phú Thượng 98,5mm và Xuân Đỉnh 83mm.

Các tuyến đường quanh khu đô thị Nam Thăng Long bị dềnh nước. Ảnh: TH.

Mưa lớn khiến một số tuyến phố xuất hiện điểm dềnh nước, trong đó có Nguyễn Gia Bồng, khu vực ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương, Phú Xá, Vĩnh Hưng, Đinh Tiên Hoàng, Võ Chí Công, Phùng Hưng, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Thái Hà và Nguyễn Đình Tứ.

Tình trạng dềnh nước khiến giao thông tại một số khu vực gặp khó khăn, phương tiện phải di chuyển chậm.

Trước tình hình trên, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, xử lý các vị trí có nguy cơ úng ngập. Các trạm bơm đầu mối cũng được vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.

Tại thời điểm 6h30, trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 máy bơm, trạm Cổ Nhuế vận hành 4/4 máy và trạm Đồng Bông 1 vận hành 3/3 máy.

Các trạm bơm thuộc công trình khẩn cấp như Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 và Đồng Tép cũng được vận hành trong thời gian mưa, góp phần tiêu thoát nước.

Mưa lớn khiến một số tuyến phố xuất hiện điểm dềnh nước. Ảnh: TH.

Ngay từ lúc 4h, công ty đã triển khai lực lượng ứng trực, vớt rác tại các cửa thu, ga thu; mở cửa phai tại các hồ điều hòa và vận hành trạm bơm theo quy trình nhằm hạ mực nước.

Đến sáng cùng ngày, các điểm Phùng Hưng, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và ngã năm Bà Triệu đã hết dềnh nước, giao thông trở lại bình thường.

Theo dự báo, trong ngày 25/7, Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa. Công ty cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường và kịp thời xử lý các điểm phát sinh úng ngập.