XEM CLIP:

Cau xuong cap Dien Bien 1.jpg
Cầu C9 có chiều dài 106m, rộng 3,5m bắc qua sông Nậm Rốm, kết nối xã Thanh Yên và phường Nam Thanh (tỉnh Điện Biên). Ảnh: Duy Linh
Cau xuong cap Dien Bien 3.jpg
Cơ quan chức năng nhận định cây cầu này mất an toàn nên đã cấm toàn bộ người và phương tiện qua lại. Trong thời gian cầu C9 tạm dừng khai thác, người dân được hướng dẫn lưu thông qua các tuyến thay thế gồm cầu C4, cầu Pom La (phường Mường Thanh) hoặc cầu Nậm Thanh (xã Thanh An) nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: Duy Linh
Cau xuong cap Dien Bien 8.jpg
Hiện mố cầu phía xã Thanh Yên bị xói lở nghiêm trọng, phần đất cát xung quanh sạt thành hàm ếch ăn sát thân mố. Được biết, Cầu C9 nằm trong tuyến kết nối quan trọng giữa xã Thanh Yên với phường Mường Thanh và Quốc lộ 279. Ảnh: Duy Linh
Cau xuong cap Dien Bien 6.jpg
Theo UBND xã Thanh Yên, ngay sau khi nhận được tin báo về việc cầu C9 có dấu hiệu hư hỏng, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định mố cầu bị xói lở và kết cấu cầu xuất hiện các vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Duy Linh
Cau xuong cap Dien Bien 7.jpg
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hỏng của cầu hiện vẫn chưa được kết luận. UBND xã Thanh Yên đã mời các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp tỉnh Điện Biên, cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trạng cầu C9 nhằm đánh giá mức độ hư hỏng và đề xuất phương án xử lý.
Cau xuong cap Dien Bien 5.jpg
Người dân cho biết, trong thời gian tạm dừng vận hành cầu, họ phải đi quãng đường vòng xa hơn khoảng 10km, việc này gây xáo trộn trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Duy Linh
1784856915429_6405056560451316314_6405056560451316314_f3e0030ca655e53288e1c1f6a6d6f159.jpg
Trả lời PV, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thanh Yên xác nhận: Cầu C9 chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 10/2021. Về giải pháp khắc phục sự cố, ông Tuấn cho biết, đối với kết cấu lõi, Sở Xây dựng đã kiểm tra hồ sơ và xác nhận hệ thống cọc khoan nhồi sâu 17-21m vẫn đảm bảo. Xã đang yêu cầu các đơn vị có liên quan sớm khắc phục để đảm bảo việc đi lại của nhân dân. 
1784856915422_6405056560451316314_6405056560451316314_78e2863fc4dbaa162f3ca42f2616adec.jpg
 Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Trước mắt, tỉnh nhất trí với biện pháp cấm cầu tức thời của địa phương. Về giải pháp khắc phục, tỉnh đã giao Sở Xây dựng làm cơ quan chủ trì, cử lực lượng chuyên môn phối hợp chặt chẽ cùng UBND xã Thanh Yên tiến hành khảo sát, đánh giá cụ thể mức độ hư hỏng tại hiện trường. Ngay khi có kết quả khảo sát, Sở Xây dựng sẽ lập phương án xử lý chi tiết trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo làm cơ sở triển khai khắc phục, nhằm sớm đưa cầu C9 hoạt động an toàn trở lại.