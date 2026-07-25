Theo thông tin từ UBND xã Đoan Hùng (Phú Thọ), khoảng 1h ngày 29/6, tại khu vực cầu Sông Lô xảy ra vụ chìm hai tàu chở hàng. Cả 5 người có mặt trên hai phương tiện đều may mắn kịp bơi vào bờ.