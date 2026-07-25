Cảnh đáng lo ngại xuất hiện dưới trụ cầu mới sử dụng hơn 4 năm
Sau hơn 4 năm chính thức đưa vào sử dụng, cầu C9 (xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) phải dừng hoạt động khi xảy ra tình trạng xói lở, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình.
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Theo thông tin từ UBND xã Đoan Hùng (Phú Thọ), khoảng 1h ngày 29/6, tại khu vực cầu Sông Lô xảy ra vụ chìm hai tàu chở hàng. Cả 5 người có mặt trên hai phương tiện đều may mắn kịp bơi vào bờ.
Tại Phú Thọ, mực nước sông Lô đang xuống thấp khiến những tảng đá ngầm dưới lòng sông và phần móng trụ cầu Vĩnh Phú lộ ra.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010-2015.