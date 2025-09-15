Khoảng 14h chiều nay (15/9), tại thôn Lương Đông, xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra một trận mưa lớn khiến cát đỏ từ đồi cao tràn xuống, vùi lấp hoàn toàn đoạn Quốc lộ 1 tại Km1651+100.

Lũ cát đỏ tràn xuống quốc lộ 1 dày gần 0,5m đoạn qua địa bàn thôn Lương Đông, xã Lương Sơn. Ảnh: NDCC

Hiện trường ghi nhận cát đỏ phủ kín cả hai chiều đường, kéo dài khoảng 100m, dày gần 0,5m. Lớp cát dày khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển, giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng công an địa phương và Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt để điều tiết giao thông. Chính quyền địa phương huy động xe múc, xe ben đến dọn dẹp.

Lực lượng chức năng thu dọn cát, điều tiết giao thông qua khu vực. Ảnh: NDCC

Đến 17h cùng ngày, hướng lưu thông Bắc - Nam trên Quốc lộ 1 đã được tạm thông, trong khi hướng ngược lại vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục.