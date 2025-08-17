Theo Time of India, giới chức Pakistan ngày 16/8 đã thông báo về việc triển khai 2.000 nhân viên cứu hộ tới tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa để tìm kiếm thi thể và triển khai hoạt động cứu trợ tại 9 khu vực bị ảnh hưởng vì mưa lũ.

"Do đường xá bị ngập lụt, lực lượng cứu hộ phải đi bộ để tiếp cận các huyện ở xa. Buner là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, ghi nhận ít nhất 184 người chết. Các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng khác gồm Shangla, Mansehra, Swat, Bajaur và Battagram", một quan chức Pakistan cho biết.

Mưa lũ tại tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa ở Pakistan. Video: Time of India

Tính đến hiện tại, số người thiệt mạng vì lũ quét ở Khyber Pakhtunkhwa là 344, trong khi số người bị thương là 137, bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh thiệt hại về người, rất nhiều ngôi nhà tại tỉnh miền núi này cũng đã bị sập vì mưa lớn.

Theo truyền thông địa phương, các đám tang tập thể đã bắt đầu được tổ chức tại nhiều huyện, dù chính phủ cho rằng số người chết có thể còn tăng cao. Cơ quan Khí tượng Pakistan cũng phát đi cảnh báo mưa mới, dự báo những cơn bão sẽ dữ dội hơn trong 2 tuần tới.

Pakistan là quốc gia dễ bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu, với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Kể từ đầu mùa mưa năm nay, Pakistan ghi nhận hơn 650 người thiệt mạng và hơn 905 người bị thương.