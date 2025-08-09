Lốp xe đóng vai trò sống còn đối với sự an toàn khi vận hành ô tô, bởi đây là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường và phải gánh toàn bộ trọng lượng của xe. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đặc biệt là mùa hè, lốp phải chịu thêm áp lực lớn do nhiệt độ không khí và mặt đường tăng cao, khiến nguy cơ gặp sự cố càng trở nên khó lường.

(Chiếc xe SUV biển xanh nổ lốp trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình hồi tháng 7 khiến nhiều người bị thương vong. Nguồn video: Otofun)

Trên thực tế, không ít vụ tai nạn nghiêm trọng trong thời gian qua bắt nguồn từ việc lốp xe bị hư hỏng như mòn quá mức, rạn nứt dẫn đến đột ngột nổ lốp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người trên xe và cả những người xung quanh.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Đức Thi - chủ chuỗi Trung tâm lốp ô tô Thi Lốp tại Hà Nội cho rằng, nổ lốp ô tô thường xảy ra bất ngờ và rất khó lường trước, đặc biệt khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao. Nguyên nhân có thể đến từ việc lốp quá mòn, va chạm mạnh với các chướng ngại vật, áp suất sai chuẩn, chở quá tải,...

"Lốp xe cũng như nhiều bộ phận khác, cần phải được kiểm tra, chú ý đặc biệt, nhất là vào mùa nóng như hiện nay. Việc chăm sóc lốp thường xuyên sẽ giảm thiểu đáng kể các hỏng hóc về lốp, giúp an toàn hơn khi vận hành xe", anh Thi chia sẻ.

Việc bất ngờ bị nổ lốp trên đường có thể đến với bất cứ chiếc xe nào. Ảnh minh hoạ

Theo vị chuyên gia này, có 3 lưu ý rất quan trọng mà chủ xe cần lưu tâm để tránh tối đa rủi ro trên đường như sau:

1. Đảm bảo lốp vẫn còn date và trong tình trạng tốt

Lốp xe ô tô được làm từ cao su và bị ô-xy hoá theo thời gian dù xe có chạy nhiều hay không, dẫn đến hiện tượng nứt, chai cứng, giảm độ bám đường và dễ nổ lốp.

Anh Nguyễn Đức Thi cho rằng, ngay cả khi gai lốp còn dày và xe ít di chuyển, lốp vẫn có thể âm thầm xuống cấp. Do đó, việc kiểm tra tuổi lốp và thay thế định kỳ là rất quan trọng để đảm bảo an toàn khi vận hành.

4 số cuối trên mặt lốp thường là số tuần và năm sản xuất của lốp. Ảnh: Hoàng Hiệp

Thông thường sau khi di chuyển khoảng 40.000-50.000 km hoặc sử dụng được 5-6 năm thì chủ xe nên thay lốp xe ô tô mới. Nếu xe thường xuyên phải di chuyển trong điều kiện môi trường địa hình, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng thì chủ xe có thể dựa vào tình trạng thực tế của lốp xe để chủ động thay mới sớm hơn.

Ngoài ra, chủ xe cần thường xuyên quan sát, nếu một trong các lốp xe có dấu hiệu hư hỏng như bong tróc, nứt, rạn mặt cao su, bị đá chém sâu, mòn hết gai lốp,... đừng ngại ngần thay lốp mới cho xe để hành trình được an toàn hơn.

2. Bơm hơi đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Khi trời nắng nóng, nhiệt độ mặt đường có thể lên tới 60-70 độ C. Nhiệt độ tăng khiến áp suất lốp xe tăng theo, điều này khiến những chiếc lốp sẽ căng hơn bình thường, dẫn đến nguy cơ gây nổ lốp cao.

Để đảm bảo an toàn và tuổi thọ cho lốp, tài xế nên kiểm tra và bơm lốp định kỳ theo đúng áp suất tiêu chuẩn do nhà sản xuất khuyến cáo. Thông số này thường được ghi trên thành lốp hoặc tem dán ở cửa xe, và được tính trong điều kiện tiêu chuẩn khoảng 20-21°C.

Luôn đảm bảo lốp xe được bơm đủ hơi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nếu bơm lốp quá căng sẽ khiến phần giữa mòn nhanh, giảm độ bám đường và tăng nguy cơ nổ lốp khi gặp thời tiết nắng nóng hoặc chở nặng. Ngược lại, lốp non hơi làm tăng diện tích tiếp xúc, gây ma sát lớn hơn, khiến thành lốp nhanh nóng lên và dễ nổ khi chạy tốc độ cao. Ngoài ra, lốp non còn khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn.

Với những xe chưa được trang bị cảm biến áp suất lốp, chủ xe nên cân nhắc lắp thêm để theo dõi áp suất trong thời gian thực và kịp thời xử lý khi có dấu hiệu bất thường.

3. Duy trì tốc độ hợp lý, không chở quá nặng

Càng chạy tốc độ cao, nhiệt độ lốp xe càng tăng do ma sát lớn với mặt đường, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên hạn chế chạy nhanh, nhất là khi vào cua hoặc di chuyển trên mặt đường xấu.

Thực tế, khi ôm cua gắt ở tốc độ cao, lốp không chỉ chịu tải trọng lớn mà còn bị ép xoay ngang mạnh, tạo ra lực xé lớn lên thành lốp. Điều này làm tăng tốc độ mòn và nguy cơ nổ lốp đột ngột.

Anh Nguyễn Đức Thi cho rằng, trời nắng nóng cũng không nên chở quá nặng, bởi trọng tải lớn khiến áp lực dồn lên lốp tăng cao. Để giảm rủi ro, tài xế nên loại bỏ những vật dụng không cần thiết và tránh chở quá tải trong mùa hè.

Anh Nguyễn Đức Thi có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ lốp xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ngoài 3 "bí kíp" nói trên, các chuyên gia còn đưa ra một số lời khuyên cho chủ xe khi lái xe đường dài dưới trời nắng nóng nên bố trí nghỉ ngơi hợp lý. Thời gian nghỉ ngơi không chỉ giúp lái xe lấy lại sự tỉnh táo mà còn giúp tất cả các bộ phận, trong đó có lốp xe có thời gian hạ nhiệt, qua đó hoạt động trơn tru và an toàn hơn.

Đồng thời, trước mỗi hành trình, chủ xe cần kiểm tra và đảm bảo lốp dự phòng còn hoạt động tốt và được bơm đủ áp suất. Nên trang bị bơm điện trên xe để kịp thời bổ sung khi cần, đồng thời tập cách tháo lắp lốp thành thạo để xử lý ngay khi lốp xe của bạn không may bị nổ hay xịt hơi.

