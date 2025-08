Những ngày cao điểm của mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có thể chạm ngưỡng 40 độ C, thậm chí do hiệu ứng bức xạ từ mặt đường nhựa và nhà cao tầng, nền nhiệt thực tế cơ thể cảm nhận có thể vượt 50 độ C. Nắng nóng không chỉ khiến người đi đường cảm thấy như “chảy mỡ” mà còn trở thành yếu tố ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe và sự an toàn.

Việc trang bị thêm những lớp áo chống nắng, mũ, kính râm, khẩu trang,... dưới nắng nóng đỉnh điểm là điều cần thiết. Ảnh: Mạnh Hùng

Với những người phải di chuyển thường xuyên bằng xe máy - phương tiện phổ biến nhất tại Việt Nam, tình trạng cháy nắng, sạm da, mất nước, thậm chí say nắng, hoa mắt, kiệt sức... luôn rình rập. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn trang phục và phụ kiện không đơn thuần là để chống nắng, mà còn là cách tự bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu nguy cơ tai nạn khi lưu thông giữa thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ cách chọn trang phục và phụ kiện sao cho vừa chống nắng hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn khi lưu thông. Nhiều người vẫn ưu tiên trùm kín toàn thân để tránh nắng mà vô tình làm hạn chế tầm nhìn, cản trở thao tác điều khiển xe, thậm chí áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe rất nguy hiểm.

(Vụ tai nạn nguy hiểm xảy ra mới đây với nguyên nhân là áo chống nắng của phụ nữ ngồi sau xe máy bị cuốn vào bánh xe. Nguồn video: Otofun)

Các chuyên gia cho rằng, nhu cầu bảo vệ sức khoẻ trước sự xâm hại của ánh nắng mặt trời và nhiệt độ cao là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhất là phái đẹp. Tuy vậy, lựa chọn đúng trang phục, phụ kiện cần dựa trên sự cân bằng giữa khả năng che chắn tia UV và sự gọn gàng, thoáng mát, giúp người đi xe máy giữ được tỉnh táo, phản xạ tốt trong điều kiện thời tiết oi bức kéo dài.

Dưới đây là một số lưu ý trong việc ăn mặc và trang bị phụ kiện để chống nắng nóng khi đi xe máy:

Chọn áo chống nắng gọn gàng, tránh xa trang phục "ninja"

Thói quen trùm kín toàn thân, mặc đồ chống nắng kiểu “ninja” tuy giúp tránh nắng nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Theo các chuyên gia giao thông, không ít vụ tai nạn xảy ra do người điều khiển xe máy mặc quần áo quá dài, luộm thuộm, dễ vướng vào bánh xe hoặc bộ phận chuyển động.

Ngoài ra, việc kéo mũ áo chống nắng trùm cả lên mũ bảo hiểm khiến vùng đầu bị cộm, hạn chế khả năng xoay đầu quan sát hai bên – một yếu tố nhỏ nhưng dễ bị bỏ qua trong thời tiết nắng gắt, làm giảm tầm nhìn và phản xạ khi tham gia giao thông.

Lời khuyên là thay vì váy chống nắng dài lướt thướt hay áo khoác rộng thùng thình, người đi xe máy nên chọn quần và áo riêng biệt, làm từ chất liệu vải dày vừa phải nhưng thoáng khí, có khả năng chống tia UV. Trang phục nên gọn gàng, dài vừa phải qua đầu gối, không thừa vạt để tránh vướng víu khi lên xuống xe hoặc chống chân.

Màu sắc trang phục cũng là điều đáng lưu tâm. Những màu sáng như trắng, be, xanh nhạt… có khả năng phản xạ nhiệt tốt hơn màu tối, giúp giảm cảm giác oi bức.

Phụ kiện đủ nhưng phải đúng

Găng tay, một món đồ nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng giúp bảo vệ cánh tay trước nắng nóng. Người dùng nên chọn loại găng có độ bám tốt, vừa tay, tránh loại trơn hoặc vải quá mỏng. Găng tay không chỉ giúp chống nắng mà còn giúp giữ chắc tay lái trong điều kiện mồ hôi nhiều.

Kính mát (kính râm) nên là loại có khả năng chống tia UV, không quá tối màu để vẫn quan sát rõ trong hầm hoặc khi thời tiết thay đổi. Với người bị cận, nên trang bị loại kính râm có độ phù hợp với mắt để sử dụng khi đi trời nắng, không nên đeo chồng kính râm lên trên kính cận vì có thể gây vướng víu, mất an toàn.

Dùng kem chống nắng đúng loại, bổ sung nước khi trời nắng

Các chuyên gia cho rằng, dù trang phục có che kín đến đâu, tia UV vẫn có thể xuyên qua vải và gây hại cho da. Do đó, việc bôi kem chống nắng phổ rộng (SPF từ 30 trở lên) là cần thiết, đặc biệt ở vùng mặt, cổ, mu bàn tay. Nên bôi lại sau mỗi 2-3 tiếng nếu di chuyển lâu ngoài trời.

Bên cạnh đó, cơ thể mất nước nhanh hơn bình thường khi đi xe máy dưới nắng. Việc chuẩn bị sẵn chai nước mát hoặc nước có bổ sung khoáng (electrolyte) sẽ giúp tránh hiện tượng say nắng, chuột rút, mệt mỏi kéo dài.

Đảm bảo an toàn giao thông và nghỉ ngơi đúng cách

Trong những ngày nắng gắt, không ít người điều khiển xe máy có thói quen dừng đèn đỏ dưới bóng cây, gầm cầu hay sát lề đường để tránh nắng. Tuy nhiên, hành động này đôi khi gây cản trở giao thông, làm mất trật tự trên đường và tiềm ẩn nguy cơ va chạm với các phương tiện khác.

Nhiều người đi xe máy "sợ nắng" nên dừng xe ở bóng râm, vô tình cảm trở các phương tiện phía sau. Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng

Việc tìm nơi trú nắng cần được thực hiện một cách hợp lý, tuân thủ luật lệ và đảm bảo không ảnh hưởng đến dòng xe lưu thông. Nghỉ ngơi đúng cách và giữ ý thức giao thông là trách nhiệm của mỗi người khi tham gia đường phố.

Ngoài ra, dưới thời tiết nắng nóng, người đi xe máy cần kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện trước khi di chuyển: áp suất lốp, dầu máy, phanh và nước làm mát – bởi nhiệt độ cao có thể khiến xe bị “hấp” nhanh, gây hỏng hóc, thậm chí nguy cơ cháy nổ giữa đường.

(Tổng hợp)

