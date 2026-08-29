Khi người mua thay đổi cách xuống tiền

Chị Phương Lê, một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, chuyên đầu tư căn hộ cho thuê tại các thành phố lớn, vừa đặt cọc mua thêm 1 căn hộ studio và 1 căn 2 phòng ngủ + tại một dự án hạng sang trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Nguồn cung hiện tại giúp chị có nhiều lựa chọn phù hợp, có thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ lãi suất, ân hạn khoản vay và phương án thanh toán linh hoạt. Bên cạnh đó, dự án nằm tại khu vực nội đô, được sở hữu lâu dài là những yếu tố chị cân nhắc khi quyết định xuống tiền.

Nhóm người mua để ở cũng đang thay đổi tư duy. Thay vì chờ lãi suất thấp, họ có xu hướng tăng vốn tự có, giảm tỷ lệ vay và ưu tiênphương án tài chính có khả năng dự báo tốt hơn. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, 84% người mua vẫn chấp nhận vay ngân hàng để sở hữu nhà, nhưng tỷ lệ vay phổ biến đã giảm từ khoảng 70% giá trị tài sản xuống tối đa khoảng 50%. Điều này cho thấy nhu cầu không biến mất mà người mua đang thận trọng hơn với đòn bẩy tài chính và đặt khả năng chi trả dài hạn lên trên kỳ vọng ngắn hạn.

Diễn biến mới trên thị trường tiền tệ càng củng cố xu hướng này. Tháng 8, một số ngân hàng đã công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay. Có ngân hàng giảm 0,1-0,3% một năm với vay mua nhà, tiêu dùng; một số chương trình dành cho các nhóm khách hàng khác có mức giảm cao hơn. Chính phủ đồng thời yêu cầu hệ thống ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm thực chất lãi suất cho vay.

Thị trường chọn lọc, người mua càng chọn lọc hơn

Trong giai đoạn thị trường chọn lọc, các chủ đầu tư có nền tảng tài chính và năng lực triển khai tốt có xu hướng tập trung hơn vào chất lượng sản phẩm, tiến độ và các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm gia tăng thanh khoản và tiếp cận hiệu quả nhu cầu thực của khách hàng.

Đơn cử như Masterise Homes mới đây đã phối hợp cùng đối tác chiến lược Techcombank xây dựng các giải pháp tài chính nhằm giảm áp lực thanh toán và chi phí vốn trong quá trình sở hữu nhà cho khách hàng. Thay vì giảm trực tiếp giá sản phẩm hoặcchiết khấu vào giá bán, cách tiếp cận này tập trung vào khả năng dự báo và quản trị dòng tiền của khách hàng, đồng thời hạn chế tác động đến mặt bằng giá và giá trị tài sản của những khách hàng đã sở hữu trước đó.

Cụ thể, từ 01/08 - 30/09/2026, khách hàng được tiếp cận nhiều giải pháp tài chính vượt trội được thiết kế nhằm gia tăng sự chủ động trong quá trình sở hữu, bao gồmlãi suất đảm bảo 7,5%/năm trong 24 tháng, áp dụng đến 2028, ân hạn nợ gốc 24 tháng, ân hạn lãi 6 tháng cùng các điều kiện áp dụng theo từng dự án và phương án thanh toán.

Giải pháp tài chính của Masterise Homes phối hợp với Techcombank giúp khách hàng thêm chủ động trong kế hoạch sở hữu bất động sản

Với khách mua ở thực, khả năng dự báo dòng tiền giúp chủ động phân bổ thu nhập cho khoản vay, chi phí sinh hoạt, giáo dục, tiết kiệm và dự phòng. Với người mua đầu tư tích sản dài hạn, sự ổn định tương tự giúp giảm rủi ro tài chính trong giai đoạn đầu sở hữu. Vì vậy, giá trị của một giải pháp tài chính không chỉ nằm ở mức lãi suất, mà ở khả năng giúp khách hàng duy trì cấu trúc tài chính an toàn trong suốt quá trình sở hữu.

Một yếu tố khác đang làm thay đổi bài toán lựa chọn bất động sản là nhiều công trình hạ tầng đã chuyển sang giai đoạn thi công với những mốc tiến độ ngày càng cụ thể. Điều này giúp người mua có thêm cơ sở đánh giá triển vọng của một khu vực bằng tiến độ thực thi, thay vì chỉ bằng kỳ vọng.

Phía Đông Hà Nội là một ví dụ. Đây là khu vực Masterise Homes đang triển khai nhiều dự án như LUMIÈRE SpringBay, Masteri Era Landmark, Masteri Grand Coast... Hệ thống kết nối khu vực đang bước vào giai đoạn triển khai mạnh. Đường song hành Vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng hợp đồng và được thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 9/2026; toàn dự án hướng tới hoàn thành trong năm 2027.

Ảnh phối cảnh minh hoạ

Ý kiến đánh giá từ các chuyên gia cho thấy giai đoạn hiện nay đang tạo động lực cho người mua bất động sản, khi nhiều điều kiện có lợi cùng xuất hiện tại một thời điểm: nguồn cung sản phẩm chất lượng cải thiện, thị trường bước qua giai đoạn tăng nóng, những tín hiệu hỗ trợ lãi suất cho vay, trong khi nhiều công trình hạ tầng trọng điểm đang chuyển từ quy hoạch sang thực thi. Vì vậy, “mua nhà thông minh” ở thời điểm hiện tại không phải là cố bắt đúng đáy giá hay chờ đúng đáy lãi suất. Đó là lựa chọn thời điểm mà ba yếu tố có thể gặp nhau: một tài sản phù hợp, những động lực hạ tầng đang dần hiện hữu và một cấu trúc tài chính đủ an toàn để đồng hành cùng người mua kiến tạo giá trị sống bền vững.

(Nguồn: Masterise Homes)