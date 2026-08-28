Hong Leong Bank Việt Nam, ngân hàng có trụ sở chính đặt tại Malaysia, bất ngờ công bố lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 12 tháng lên mức 8,8%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến.

Ưu đãi này được Hong Leong Bank Việt Nam áp dụng từ ngày 18/8 đến hết ngày 31/8/2026 dành cho khách hàng cá nhân nhân dịp Quốc khánh 2/9. Nhà băng này cho hay Chương trình áp dụng với sản phẩm tiền gửi có Kỳ hạn trực tuyến từ 1 triệu đồng mỗi khoản tiền gửi, không giới hạn số lần gửi.

Mức lãi suất 8,8%/năm này cao hơn đáng kể so với mức lãi suất đang được ngân hàng niêm yết 6,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong số các ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, Woori Bank đang niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất, lên tới 7,8%/năm cho kỳ hạn từ 24-60 tháng.

Tuy nhiên đây là mức lãi suất niêm yết cho sản phẩm tiết kiệm tích luỹ. Khách hàng sẽ phải gửi số tiền cố định vào tài khoản tiền gửi hàng tháng. Trường hợp không tích luỹ đủ số tiền mục tiêu hàng tháng, tài khoản sẽ nhận được lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.

Trong khi đó, các ngân hàng Việt cũng đẩy mạnh chạy đua thu hút khách gửi tiết kiệm vào dịp này.

Ngay sau khi đội tuyển bóng đá quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, VPBank công bố tặng lãi suất 2,6%/năm cho 26.000 sổ tiết kiệm khi khách hàng nhập mã CT260 - tượng trưng cho chuỗi 26 trận bất bại của tuyển Việt Nam.

Ưu đãi này áp dụng trong hai ngày 27 và 28/8.

Ngân hàng số Vikki cũng áp dụng mã voucher Vikkibong vàng cho các khoản tiền gửi từ 5 triệu đồng áp dụng đến hết 31/10, cộng lãi suất 1,68%/năm so với lãi suất niêm yết.

Trước đó, trước trận chung kết lượt về của đội tuyển Việt Nam, Sacombank cũng công bố công thêm lãi suất 2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm có tên trùng với cầu thủ Việt Nam ghi bàn trong trận chung kết lượt về. Chương trình áp dụng cho khách gửi tại quầy từ ngày 27/8 đến 9/9. Tuy nhiên, cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình đều là do đối phương tự phản lưới nhà.