Việc Toyota Corolla Altis không ghi nhận doanh số trong tháng 5/2026 không phải là nhất thời mà là kết cục sau nhiều tháng dài với doanh số bết bát và thường xuyên nằm trong top xe bán chậm.

Thực tế tại các đại lý, mẫu sedan cỡ C từng một thời “làm mưa làm gió” này đã không còn được nhận đặt hàng xe mới trong nhiều tháng qua, cho thấy Altis gần như đã bị “khai tử” khỏi danh mục sản phẩm của Toyota Việt Nam.

Toyota Corolla Altis thế hệ 12 chuyển từ lắp ráp trong nước sang nhập khẩu từ Thái Lan. Ảnh: Ngô Minh

Đại diện Toyota Việt Nam cũng thừa nhận hiện chưa có kế hoạch tiếp tục phân phối Altis, phản ánh một quyết định mang tính chiến lược hơn là sự rút lui bị động, nhằm tái cơ cấu danh mục sản phẩm dựa theo tình hình cung cầu thực tế.

Thay vì duy trì một mẫu xe đang mất dần sức hút, hãng quyết định tập trung tối ưu nguồn lực kinh doanh cho các dòng xe SUV/CUV và MPV cỡ nhỏ như Yaris Cross, Corolla Cross hay Veloz Cross, những cái tên đang mang lại nguồn thu chủ lực và phù hợp với thị hiếu người dùng.

Hào quang của một "huyền thoại"

Nhìn lại lịch sử, hiếm có mẫu xe nào để lại dấu ấn đậm nét như Corolla Altis. Đây là mẫu xe đầu tiên Toyota lắp ráp nội địa khi hãng bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1996, góp phần định hình phân khúc sedan cỡ C. Trước khi Vios xuất hiện, Altis từng là lựa chọn “vừa túi tiền” cho tầng lớp trung lưu.

Giai đoạn 2008-2015 chứng kiến thời kỳ hoàng kim khi doanh số thường xuyên đạt 3.000–5.000 xe/năm. Đỉnh cao đến vào năm 2015 khi thế hệ thứ 11 đạt doanh số kỷ lục 5.926 xe, mức cao nhất trong suốt lịch sử kinh doanh của mẫu xe này tại Việt Nam, chiếm tới 40% thị phần phân khúc.

Ở thời điểm đó, Altis bỏ xa các đối thủ như Mazda3, Ford Focus hay KIA K3. Hình ảnh một chiếc Altis gắn liền với khách hàng trung niên, doanh nhân, người mua xe lần đầu đề cao sự ổn định và chi phí sử dụng thấp.

Vì sao Toyota Corolla Altis dần bị thất sủng?

Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim của Corolla Altis bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Nguyên nhân lớn nhất khiến Altis mất chỗ đứng không nằm ở sản phẩm mà ở sự thay đổi thị hiếu và sự dịch chuyển cấu trúc của thị trường.

Toyota Corolla Altis trước đó từng là sự lựa chọn mặc định của nhiều doanh nhân, khách hàng trung niên. Ảnh: Giang Hoàng

Từ sau năm 2018, khi thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN về 0%, thị trường chứng kiến sự bùng nổ của những mẫu xe nhập khẩu, phần lớn là SUV/CUV và MPV. Đến giai đoạn 2020 trở đi, xe gầm cao thực sự lên ngôi, khách hàng Việt ngày càng ưu tiên xe gầm cao nhờ tầm nhìn tốt, khả năng đi đường xấu và không gian linh hoạt.

Trong cùng tầm giá 600-800 triệu đồng với Corolla Altis, khách hàng có thể chọn những mẫu SUV cỡ B như Hyundai Creta, KIA Seltos với thiết kế năng động, không gian rộng rãi và nhiều tiện nghi. So với dòng sedan cỡ C, những mẫu xe này mang lại cảm giác “được nhiều hơn” dù thông số kỹ thuật không vượt trội.

Ngược lại, sedan cỡ C dần lộ rõ những hạn chế về tầm nhìn và sự gò bó trong không gian. Bản thân ngay trong chính hệ sinh thái của Toyota, khách hàng giờ đây sẵn sàng chuyển hướng sang các mẫu xe như Corolla Cross hay Yaris Cross thay vì trung thành với Altis.

Khách hàng giờ đây sẵn sàng chuyển hướng sang Corolla Cross hay Yaris Cross thay vì trung thành với Altis. Ảnh: Ngô Minh

Về mặt kỹ thuật, Corolla Altis thế hệ hiện tại không phải mẫu xe tệ. Xe chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan, nền tảng TNGA cải thiện độ cứng khung gầm, khả năng cách âm và vận hành. Động cơ 1.8L cho công suất khoảng 138 mã lực, hộp số CVT mượt mà, có thêm tùy chọn hybrid (HEV) với mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng 4,3L/100km.

Tuy nhiên, chính thông số này lại bộc lộ nhược điểm trong bối cảnh cạnh tranh mới. Công suất không vượt trội so với các đối thủ, Corolla Altis còn gặp bất lợi ở giá bán cao, hình ảnh thương hiệu gắn với “an toàn, bền bỉ” nhưng thiếu mới mẻ. Không gian hàng ghế sau và khoang hành lý ở mức vừa phải, khó sánh với sự linh hoạt của các mẫu CUV cùng tầm tiền.

Ngoài ra, gói an toàn Toyota Safety Sense được đánh giá cao, song hiện nay đã không còn là lợi thế riêng có khi nhiều đối thủ khác trong cùng phân khúc cũng đã trang bị ADAS tiêu chuẩn.

Các đối thủ của Toyota Corolla Altis luôn nâng cấp thiết kế, trang bị và giá bán hấp dẫn hơn. Ảnh: Theo Mazda, KIA, Hyundai Thành Công

Trong phân khúc sedan cỡ C hiện nay, Mazda3 vẫn duy trì sức hút nhờ thiết kế thể thao, cảm giác lái tốt và giá cạnh tranh. Hyundai Elantra tạo lợi thế bằng trang bị phong phú, nhiều tùy chọn động cơ, trong khi KIA K3 nhắm vào nhóm khách hàng trẻ với kiểu dáng hiện đại.

Dẫu vậy, sự sụt giảm diễn ra trên diện rộng ở hầu hết các phân khúc xe sedan. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, tổng doanh số phân khúc sedan cỡ C trong năm 2025 chỉ đạt 6.368 xe, giảm 47% so với năm 2024 (12.021 xe) cho thấy không chỉ Altis mà cả phân khúc cũng đang bị thu hẹp nhanh trước "cơn bão" xe gầm cao.

Đặc biệt, lượng xe Altis bán ra trong năm 2025 chỉ đạt 285 chiếc, chiếm 0,4% tổng doanh số Toyota, con số quá nhỏ so với quy mô thị trường đã biến mẫu xe này thành gánh nặng kinh doanh ở thời điểm hiện tại.

“Vua doanh số” ở toàn cầu, lặng lẽ rời Việt Nam

Dù sự sụt giảm nghiêm trọng này chủ yếu xảy ra tại Việt Nam nhưng trên quy mô toàn cầu, giai đoạn 2018-2021, doanh số của Corolla liên tục duy trì trên 1,1 triệu xe/năm và vượt qua "tượng đài" Volkswagen Beetle để trở thành mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại khi chạm mốc 50 triệu xe vào năm 2021.

Giai đoạn 2022-2024, sức mua của Corolla tuy có sụt giảm nhưng với tốc độ diễn ra chậm hơn Việt Nam, đáng nói Toyota Corolla Altis vẫn nằm trong nhóm xe bán chạy nhất thế giới theo năm.

Việc Corolla Altis dừng bán tại Việt Nam phản ánh rõ tính đặc thù của thị trường trong nước, nơi xu hướng gầm cao đang áp đảo hoàn toàn sedan. Sự ra đi của Toyota Corolla Altis không phải thất bại của riêng một mẫu xe, mà là minh chứng cho quy luật đào thải khắc nghiệt của thị trường. Khi thị hiếu thay đổi, ngay cả “huyền thoại” cũng buộc phải nhường chỗ cho những lựa chọn phù hợp hơn với thời cuộc.

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